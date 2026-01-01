Rocket.Chat هو نظام أساسي مفتوح المصدر بالكامل لاتصالات الفريق يحظى بثقة أكثر من 12 مليون مستخدم ومنتشر في آلاف المؤسسات حول العالم، بما في ذلك ناسا والبحرية الأمريكية ودويتشه تيليكوم. يوفر قنوات، رسائل مباشرة، مؤتمرات الفيديو، مشاركة الملفات، مشاركة الشاشة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للتكامل — كل ذلك دون الاعتماد على بنية تحتية لجهات خارجية.

استضافة Rocket.Chat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك مركز اتصال خاصًا بدون رسوم لكل مستخدم وتحكم كامل في بياناتك. يستخدم هذا النشر MongoDB مع مجموعة نسخ متماثلة لضمان سلامة عالية للبيانات، مما يضمن بقاء رسائلك وملفاتك وسجل محادثاتك دائمًا ومتاحًا. يتم إنشاء حساب المسؤول الأولي تلقائيًا باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها عند النشر.