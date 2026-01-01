انشر Rocket.Chat بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تواصل جماعي مفتوحة المصدر مع مراسلة فورية ومكالمات فيديو وملكية كاملة للبيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rocket.Chat
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rocket.Chat
Rocket.Chat هو نظام أساسي مفتوح المصدر بالكامل لاتصالات الفريق يحظى بثقة أكثر من 12 مليون مستخدم ومنتشر في آلاف المؤسسات حول العالم، بما في ذلك ناسا والبحرية الأمريكية ودويتشه تيليكوم. يوفر قنوات، رسائل مباشرة، مؤتمرات الفيديو، مشاركة الملفات، مشاركة الشاشة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للتكامل — كل ذلك دون الاعتماد على بنية تحتية لجهات خارجية.
استضافة Rocket.Chat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فريقك مركز اتصال خاصًا بدون رسوم لكل مستخدم وتحكم كامل في بياناتك. يستخدم هذا النشر MongoDB مع مجموعة نسخ متماثلة لضمان سلامة عالية للبيانات، مما يضمن بقاء رسائلك وملفاتك وسجل محادثاتك دائمًا ومتاحًا. يتم إنشاء حساب المسؤول الأولي تلقائيًا باستخدام بيانات الاعتماد التي تم تكوينها عند النشر.
الميزات الرئيسية لـ Rocket.Chat
مراسلة في الوقت الحقيقي
محادثات جماعية منظمة في قنوات دائمة مع سلاسل المحادثات، وردود الفعل، وتثبيت الرسائل، وبحث كامل النص عبر السجل.
مكالمات الفيديو والصوت
مؤتمرات الفيديو المدمجة مع مشاركة الشاشة عبر Jitsi أو BigBlueButton أو WebRTC الأصلي — لا توجد حاجة لأدوات اجتماعات خارجية.
صندوق وارد متعدد القنوات
إدارة محادثات العملاء من LiveChat والبريد الإلكتروني وواتساب وتليجرام وقنوات أخرى في صندوق وارد موحد واحد.
أمن المؤسسات
LDAP, SAML SSO, مصادقة ثنائية العوامل، تشفير شامل، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار للبيئات كثيفة الامتثال.
تكاملات واسعة النطاق
اتصل بـ GitHub وJira وGitLab ومئات الأدوات الأخرى عبر الويب هوكس وأوامر الشرطة المائلة وسوق تطبيقات مدمج.
لماذا تشغّل Rocket.Chat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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