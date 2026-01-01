Universal Media Server هو خادم وسائط مفتوح المصدر ومتوافق مع DLNA يقوم ببث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي جهاز تشغيل متوافق - بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، ووحدات التحكم في الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول. يتعامل مع تحويل الترميز الفوري للتنسيقات غير المدعومة بواسطة الجهاز المستهدف، باستخدام FFmpeg و MEncoder و tsMuxeR و AviSynth و VLC كواجهات خلفية للمعالجة.

تتيح لك واجهة الويب المدمجة تكوين مجلدات الوسائط وملفات تعريف تحويل الترميز وإعدادات الجهاز المتصل من أي متصفح. لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية - يقوم Universal Media Server بتخزين تكوينه محليًا ويبني ذاكرات التخزين المؤقت للبيانات الوصفية تلقائيًا. يتيح الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك التحكم الكامل في جميع حركة مرور الوسائط.