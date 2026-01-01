انشر Universal Media Server بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مفتوح المصدر متوافق مع DLNA لبث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي تلفزيون أو جهاز ألعاب أو مشغل متوافق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Universal Media Server
Universal Media Server هو خادم وسائط مفتوح المصدر ومتوافق مع DLNA يقوم ببث الفيديو والموسيقى والصور إلى أي جهاز تشغيل متوافق - بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، ووحدات التحكم في الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول. يتعامل مع تحويل الترميز الفوري للتنسيقات غير المدعومة بواسطة الجهاز المستهدف، باستخدام FFmpeg و MEncoder و tsMuxeR و AviSynth و VLC كواجهات خلفية للمعالجة.
تتيح لك واجهة الويب المدمجة تكوين مجلدات الوسائط وملفات تعريف تحويل الترميز وإعدادات الجهاز المتصل من أي متصفح. لا يلزم وجود قاعدة بيانات خارجية - يقوم Universal Media Server بتخزين تكوينه محليًا ويبني ذاكرات التخزين المؤقت للبيانات الوصفية تلقائيًا. يتيح الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك التحكم الكامل في جميع حركة مرور الوسائط.
الميزات الرئيسية لـ Universal Media Server
بث DLNA و UPnP
يبث الفيديو والصوت والصور إلى أي جهاز متوافق مع DLNA أو UPnP — أجهزة التلفزيون الذكية، وأجهزة الألعاب، ومشغلات Blu-ray، وتطبيقات الهاتف المحمول.
تحويل الترميز في الوقت الفعلي
يقوم بتحويل الوسائط تلقائيًا إلى تنسيق يدعمه الجهاز المستهدف باستخدام FFmpeg و MEncoder و VLC ومحولات ترميز أخرى مجمعة.
واجهة إدارة الويب
قم بإعداد مجلدات الوسائط، وملفات تعريف الأجهزة، وإعدادات تحويل الترميز من واجهة إدارة مستندة إلى المتصفح دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
دعم واسع للصيغ
يتعامل مع جميع تنسيقات الفيديو والصوت تقريبًا بما في ذلك MKV وAVI وMP4 وFLAC والمزيد، مع الكشف التلقائي عن برامج الترميز لكل جهاز.
لا يتطلب قاعدة بيانات
تُخزّن ذاكرات التخزين المؤقتة للتكوين والبيانات الوصفية كملفات محلية — لا توجد حاجة لخدمة قاعدة بيانات منفصلة لتشغيل الخادم.
لماذا تشغّل Universal Media Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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