مالوجا هو مسجل موسيقى ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر — فكر في Last.fm شخصي — يسجل كل مقطوعة موسيقية تقوم بتشغيلها ويحول السجل إلى رسوم بيانية، وتصنيفات لأفضل الفنانين، ورسوم بيانية لنبض الوقت، وملخصات سنوية. يقبل عمليات التسجيل (scrobbles) من العملاء الذين يدعمون بالفعل واجهة برمجة تطبيقات Last.fm، وGMusicBrowser، وmpdscribble، ومسجلات متعددة (multi-scrobblers)، وتكاملات مباشرة لواجهة برمجة التطبيقات من مشغلات مثل Plex وJellyfin وNavidrome.

استضافة مالوجا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل خاص ودائم لبيانات الاستماع الخاصة بك بدلاً من تركها على منصة طرف ثالث قد تغلق، أو تغير أسعارها، أو تعدل طريقة عرض البيانات. بالاقتران مع إثراء البيانات الوصفية من Last.fm وSpotify وMusicBrainz وTheAudioDB، تحصل على لوحة تحكم موسيقية شخصية غنية تبقى حتى مع تغير مقدمي الخدمة.