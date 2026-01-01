انشر Maloja بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تسجيل الاستماع للموسيقى ذاتية الاستضافة التي تحول سجل استماعك إلى مخططات شخصية وإحصائيات وملفات تعريف على غرار Last.fm.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Maloja
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Maloja
مالوجا هو مسجل موسيقى ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر — فكر في Last.fm شخصي — يسجل كل مقطوعة موسيقية تقوم بتشغيلها ويحول السجل إلى رسوم بيانية، وتصنيفات لأفضل الفنانين، ورسوم بيانية لنبض الوقت، وملخصات سنوية. يقبل عمليات التسجيل (scrobbles) من العملاء الذين يدعمون بالفعل واجهة برمجة تطبيقات Last.fm، وGMusicBrowser، وmpdscribble، ومسجلات متعددة (multi-scrobblers)، وتكاملات مباشرة لواجهة برمجة التطبيقات من مشغلات مثل Plex وJellyfin وNavidrome.
استضافة مالوجا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل خاص ودائم لبيانات الاستماع الخاصة بك بدلاً من تركها على منصة طرف ثالث قد تغلق، أو تغير أسعارها، أو تعدل طريقة عرض البيانات. بالاقتران مع إثراء البيانات الوصفية من Last.fm وSpotify وMusicBrainz وTheAudioDB، تحصل على لوحة تحكم موسيقية شخصية غنية تبقى حتى مع تغير مقدمي الخدمة.
الميزات الرئيسية لـ Maloja
مخططات الاستماع الشخصية
تصفح كبار الفنانين والألبومات والمسارات عبر نطاقات زمنية قابلة للتكوين مع التصنيفات وخطوط الاتجاه ومقارنات لكل فترة.
API متوافق مع Last.fm
اقبل عمليات scrobble من أي عميل يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Last.fm — الهواتف، مشغلات سطح المكتب، البرامج النصية — دون الحاجة إلى كتابة محولات مخصصة.
تكاملات المشغل
تلقي scrobbles مباشرة من Plex، وJellyfin، وNavidrome، وmulti-scrobblers، وmpdscribble، وغيرها من الجسور التي بناها المجتمع.
مخططات زمنية بنمط النبض
تصور عدد مرات استماعك لفنانين أو ألبومات أو مقطوعات موسيقية معينة على مدار أسابيع وشهور وسنوات لتحديد الاكتشافات الجديدة وفترات الاستماع المكثف.
إثراء البيانات التعريفية
اسحب صور الفنانين وأغلفة الألبومات من Last.fm و Spotify و MusicBrainz و TheAudioDB لتبدو لوحة التحكم الخاصة بك مصقولة وجاهزة للاستخدام.
Last.fm بروكسي سكروبلينج
يمكنك اختياريًا إعادة توجيه عمليات scrobble الواردة إلى Last.fm حتى يستمر ملفك الشخصي العام الحالي في التحديث بينما تقوم أنت أيضًا بإنشاء أرشيف خاص.
لماذا تشغّل Maloja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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