خصم يصل إلى 69% على Maloja

انشر Maloja بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات تسجيل الاستماع للموسيقى ذاتية الاستضافة التي تحول سجل استماعك إلى مخططات شخصية وإحصائيات وملفات تعريف على غرار Last.fm.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Maloja بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Maloja

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Maloja

مالوجا هو مسجل موسيقى ذاتي الاستضافة ومفتوح المصدر — فكر في Last.fm شخصي — يسجل كل مقطوعة موسيقية تقوم بتشغيلها ويحول السجل إلى رسوم بيانية، وتصنيفات لأفضل الفنانين، ورسوم بيانية لنبض الوقت، وملخصات سنوية. يقبل عمليات التسجيل (scrobbles) من العملاء الذين يدعمون بالفعل واجهة برمجة تطبيقات Last.fm، وGMusicBrowser، وmpdscribble، ومسجلات متعددة (multi-scrobblers)، وتكاملات مباشرة لواجهة برمجة التطبيقات من مشغلات مثل Plex وJellyfin وNavidrome.

استضافة مالوجا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل خاص ودائم لبيانات الاستماع الخاصة بك بدلاً من تركها على منصة طرف ثالث قد تغلق، أو تغير أسعارها، أو تعدل طريقة عرض البيانات. بالاقتران مع إثراء البيانات الوصفية من Last.fm وSpotify وMusicBrainz وTheAudioDB، تحصل على لوحة تحكم موسيقية شخصية غنية تبقى حتى مع تغير مقدمي الخدمة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Maloja

مخططات الاستماع الشخصية

تصفح كبار الفنانين والألبومات والمسارات عبر نطاقات زمنية قابلة للتكوين مع التصنيفات وخطوط الاتجاه ومقارنات لكل فترة.

API متوافق مع Last.fm

اقبل عمليات scrobble من أي عميل يتحدث واجهة برمجة تطبيقات Last.fm — الهواتف، مشغلات سطح المكتب، البرامج النصية — دون الحاجة إلى كتابة محولات مخصصة.

تكاملات المشغل

تلقي scrobbles مباشرة من Plex، وJellyfin، وNavidrome، وmulti-scrobblers، وmpdscribble، وغيرها من الجسور التي بناها المجتمع.

مخططات زمنية بنمط النبض

تصور عدد مرات استماعك لفنانين أو ألبومات أو مقطوعات موسيقية معينة على مدار أسابيع وشهور وسنوات لتحديد الاكتشافات الجديدة وفترات الاستماع المكثف.

إثراء البيانات التعريفية

اسحب صور الفنانين وأغلفة الألبومات من Last.fm و Spotify و MusicBrainz و TheAudioDB لتبدو لوحة التحكم الخاصة بك مصقولة وجاهزة للاستخدام.

Last.fm بروكسي سكروبلينج

يمكنك اختياريًا إعادة توجيه عمليات scrobble الواردة إلى Last.fm حتى يستمر ملفك الشخصي العام الحالي في التحديث بينما تقوم أنت أيضًا بإنشاء أرشيف خاص.

لماذا تشغّل Maloja على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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