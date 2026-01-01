انشر Neko بتثبيت بنقرة واحدة.
مستعرض افتراضي مستضاف ذاتيًا يقوم ببث جلسة مشتركة إلى عدة مستخدمين في الوقت الفعلي عبر WebRTC.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Neko
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Neko
نيكو هو متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا يقوم ببث جلسة متصفح مباشرة عبر WebRTC بحيث يمكن لعدة مستخدمين مشاهدتها والتحكم فيها في وقت واحد. تم إنشاؤه في الأصل لحفلات المشاهدة، وقد تطور ليصبح منصة متصفح عن بعد متعددة الاستخدامات تدعم Firefox و Chromium ومحركات أخرى مع تخزين ملفات تعريف مستمر.
استضافة نيكو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك التحكم في من يمكنه الوصول إلى الجلسة، ويحافظ على خصوصية عنوان IP الخاص بمنزلك، ويوفر النطاق الترددي للتحميل اللازم للبث بسلاسة لكل مشاهد متصل دون الاعتماد على خدمات مشاركة الشاشة التابعة لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Neko
بث WebRTC في الوقت الفعلي
يجعل البث بزمن انتقال منخفض للغاية التفاعل مع المتصفح عن بُعد يبدو بنفس سرعة الاستجابة مثل التصفح المحلي، حتى بالنسبة لعدة مشاهدين متزامنين.
التحكم متعدد المستخدمين
يمكن لعدة مستخدمين مشاركة التحكم بالمؤشر وإدخال لوحة المفاتيح في نفس الجلسة، مع مؤشرات مرئية توضح موضع مؤشر كل مشارك.
الوصول المستند إلى الأدوار
تتيح لك أدوار المسؤول والأعضاء منح أو إلغاء التحكم بسرعة، مما يحافظ على العمليات الحساسة محمية مع السماح بالتصفح التعاوني.
ملف شخصي دائم للمتصفح
يتم تخزين إعدادات المتصفح والإشارات المرجعية وبيانات الجلسة في وحدة تخزين مسماة بحيث يستأنف متصفحك الافتراضي عمله تمامًا من حيث توقف بعد إعادة التشغيل.
محركات المتصفح المرنة
اختر من بين Firefox وChromium وUngoogled-Chromium ومتغيرات أخرى لتلبية متطلبات خصوصيتك أو توافقك أو ميزاتك.
لماذا تشغّل Neko على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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