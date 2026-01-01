انشر FlareSolverr بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وكيل يتجاوز تلقائيًا حماية Cloudflare و DDoS-GUARD لأدوات استخراج البيانات من الويب وأتمتة الوسائط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FlareSolverr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FlareSolverr
FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص يستخدم Chromium بدون واجهة رسومية لحل تحديات JavaScript و CAPTCHA وآليات الحماية الأخرى ضد الروبوتات التي تفرضها Cloudflare و DDoS-GUARD تلقائيًا. إنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة تستدعيها أدوات مثل Jackett و Prowlarr للوصول إلى المواقع المحمية دون تدخل يدوي.
استضافة FlareSolverr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن موارد مخصصة لعمليات المتصفح بدون واجهة رسومية، وتوفر إتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك، ومعدلات نجاح أفضل لتحديات Cloudflare مقارنة بعناوين IP السكنية التي من المرجح أن يتم وضع علامة عليها أو تقييدها.
الميزات الرئيسية لـ FlareSolverr
تجاوز Cloudflare
يحل تلقائيًا تحديات Cloudflare JS وفحوصات سلامة المتصفح حتى تتمكن الأدوات اللاحقة من الوصول إلى المواقع المحمية دون الحاجة إلى معالجة يدوية.
HTTP API بسيط
يكشف عن نقطة نهاية REST مباشرة يمكن لأي تطبيق استدعاؤها لتوجيه الطلبات عبر الوكيل الذي يحل التحديات بأقل جهد تكاملي.
إدارة الجلسة
يحافظ على جلسات المتصفح المستمرة مع تخزين ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) بحيث تتجنب الطلبات المتكررة لنفس الموقع إعادة حل التحديات دون داعٍ.
كروميوم بدون واجهة رسومية
يستخدم محرك متصفح حقيقي لحل التحديات التي تمنع عملاء HTTP الأساسيين، مما يحقق معدلات نجاح أعلى ضد أنظمة الكشف عن الروبوتات الحديثة.
متوافق مع arr Stack
مدعوم أصلاً بواسطة Jackett و Prowlarr وأدوات أتمتة الوسائط الأخرى كخيار وكيل ممتاز للمفهرسات المحمية بواسطة Cloudflare.
لماذا تشغّل FlareSolverr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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