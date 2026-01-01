FlareSolverr هو خادم وكيل متخصص يستخدم Chromium بدون واجهة رسومية لحل تحديات JavaScript و CAPTCHA وآليات الحماية الأخرى ضد الروبوتات التي تفرضها Cloudflare و DDoS-GUARD تلقائيًا. إنه يوفر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة تستدعيها أدوات مثل Jackett و Prowlarr للوصول إلى المواقع المحمية دون تدخل يدوي.

استضافة FlareSolverr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تضمن موارد مخصصة لعمليات المتصفح بدون واجهة رسومية، وتوفر إتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمكدس أتمتة الوسائط الخاص بك، ومعدلات نجاح أفضل لتحديات Cloudflare مقارنة بعناوين IP السكنية التي من المرجح أن يتم وضع علامة عليها أو تقييدها.