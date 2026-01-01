Trudesk هو منصة مكتب مساعدة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Node.js و MongoDB، مصممة للحفاظ على عمليات الدعم منظمة ومباشرة. توفر واجهة نظيفة لإدارة التذاكر حيث يمكن للفرق إنشاء طلبات الدعم وتعيينها وتحديد أولوياتها وحلها دون تعقيد البدائل المؤسسية. يتيح تكامل Elasticsearch البحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر والأنشطة.

تضمن استضافة Trudesk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات العملاء تحت سيطرتك دون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. يكمل الزائر الأول معالج الإعداد لتكوين اتصال قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول، مما يجعل النشر الأولي بسيطًا وآمنًا.