نشر Trudesk بنقرة واحدة.
حل مكتب مساعدة وتذاكر مفتوح المصدر لتنظيم طلبات الدعم والحفاظ على أعباء العمل قابلة للإدارة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Trudesk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Trudesk
Trudesk هو منصة مكتب مساعدة مفتوحة المصدر مبنية باستخدام Node.js و MongoDB، مصممة للحفاظ على عمليات الدعم منظمة ومباشرة. توفر واجهة نظيفة لإدارة التذاكر حيث يمكن للفرق إنشاء طلبات الدعم وتعيينها وتحديد أولوياتها وحلها دون تعقيد البدائل المؤسسية. يتيح تكامل Elasticsearch البحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر والأنشطة.
تضمن استضافة Trudesk ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع بيانات العملاء تحت سيطرتك دون رسوم لكل مستخدم أو مشاركة بيانات مع طرف ثالث. يكمل الزائر الأول معالج الإعداد لتكوين اتصال قاعدة البيانات وإنشاء حساب المسؤول، مما يجعل النشر الأولي بسيطًا وآمنًا.
الميزات الرئيسية لـ Trudesk
إدارة التذاكر
أنشئ، عيّن، وتتبع تذاكر الدعم خلال دورة حياتها الكاملة مع مستويات الأولوية، تحديثات الحالة، وتعيين الفريق.
البحث في النص الكامل
بحث مدعوم بـ Elasticsearch يتيح للوكلاء العثور فورًا على التذاكر والتعليقات والسجل عبر مكتب المساعدة بأكمله.
تعاون الفريق
تعيين التذاكر لوكلاء أو مجموعات محددة، وإضافة ملاحظات داخلية، وتتبع جميع الأنشطة في سلسلة محادثات موحدة.
الوصول المستند إلى الأدوار
تحكم فيما يمكن للوكلاء والعملاء رؤيته والقيام به باستخدام أدوار المستخدمين ومجموعات الأذونات القابلة للتكوين.
نظام الإشعارات
أبقِ الوكلاء والعملاء على اطلاع عبر إشعارات البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها بواسطة تحديثات التذاكر والتعيينات وتغييرات الحالة.
لماذا تشغّل Trudesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."