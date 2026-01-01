انشر Gonic بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع توافق كامل لواجهة برمجة تطبيقات Subsonic لأي عميل Subsonic.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gonic
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gonic
Gonic هو خادم Subsonic مجاني ومفتوح المصدر مكتوب بلغة Go. يوفر لك خدمة بث موسيقى شخصية تعمل مع عشرات من عملاء Subsonic المتوافقين المشهورين — مثل Symfonium و Amperfy و Dsub و Strawberry والمزيد — حتى تتمكن من الاستماع إلى مكتبتك الخاصة من أي جهاز.
صُمم Gonic لتحقيق الكفاءة، ويتعامل مع مكتبات تضم عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات مخصص. يدعم تحويل الصوت أثناء التشغيل، وإدارة البودكاست، وScrobbling إلى Last.fm و ListenBrainz، والوصول متعدد المستخدمين مع تفضيلات خاصة لكل مستخدم. يعمل بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة مثل Raspberry Pi.
الميزات الرئيسية لـ Gonic
متوافق مع Subsonic API
يعمل مباشرةً مع جميع عملاء Subsonic و OpenSubsonic الرئيسيين، مما يمنحك خيارًا واسعًا من تطبيقات الجوال وسطح المكتب.
تحويل الترميز الفوري
يحول الصوت إلى أي صيغة مدعومة في الوقت الفعلي، مما يتيح للعملاء طلب معدل البت وبرنامج الترميز الذي يناسب اتصالهم.
دعم السكروبلينج
يسجل الاستماعات تلقائيًا إلى Last.fm و ListenBrainz بحيث يظل سجل استماعك دقيقًا عبر جميع العملاء.
إدارة البودكاست
اشترك في خلاصات البودكاست وقم بإدارة تنزيلات الحلقات مباشرة من الخادم، مع الاحتفاظ بجميع الملفات الصوتية في مكان واحد.
وصول متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة بملفات تعريف تحويل ترميز فردية وعناصر تحكم في الوصول للمشاركة المنزلية أو الجماعية.
لماذا تشغّل Gonic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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