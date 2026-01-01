Gonic هو خادم Subsonic مجاني ومفتوح المصدر مكتوب بلغة Go. يوفر لك خدمة بث موسيقى شخصية تعمل مع عشرات من عملاء Subsonic المتوافقين المشهورين — مثل Symfonium و Amperfy و Dsub و Strawberry والمزيد — حتى تتمكن من الاستماع إلى مكتبتك الخاصة من أي جهاز.

صُمم Gonic لتحقيق الكفاءة، ويتعامل مع مكتبات تضم عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات مخصص. يدعم تحويل الصوت أثناء التشغيل، وإدارة البودكاست، وScrobbling إلى Last.fm و ListenBrainz، والوصول متعدد المستخدمين مع تفضيلات خاصة لكل مستخدم. يعمل بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة مثل Raspberry Pi.