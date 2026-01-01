انشر سوبر بروداكتيفيتي بنقرة واحدة.
مدير مهام متقدم يجمع بين قوائم المهام، تتبع الوقت، مؤقت بومودورو، وتكاملات مع جيرا، غيت هاب، وغيت لاب في أداة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Super Productivity
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Super Productivity
يوحد سوبر برودكتيفيتي (Super Productivity) إدارة المهام وتتبع الوقت وتكامل أدوات المطورين في تطبيق واحد. يجمع بين قوائم المهام المنظمة وتقسيم الوقت على أساس تقنية بومودورو، وإنشاء جداول زمنية تلقائية، وتكاملات مباشرة مع Jira وGitHub وGitLab وTrello — بحيث تتدفق المشكلات المعينة إلى قائمة مهامك دون إدخال يدوي وتتم مزامنة سجلات العمل تلقائيًا.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجعل سوبر برودكتيفيتي متاحًا من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت تطبيق سطح مكتب، مع الحفاظ على بيانات مهامك وتفاصيل عملائك وأنماط عملك على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تحليلات، لا قياس عن بعد، ولا رسوم لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ Super Productivity
تتبع الوقت المتكامل
تتبع الوقت لكل مهمة مع إنشاء جداول زمنية تلقائية — مثالي لفواتير العملاء، وتقارير السبرنت، وفهم أين تذهب ساعات عملك.
مؤقت بومودورو
دعم مدمج لتقنية بومودورو مع فترات عمل وراحة قابلة للتكوين بالإضافة إلى تذكيرات للحفاظ على التركيز ومنع الإرهاق.
مزامنة Jira وGitHub
استورد تذاكر Jira المعينة ومسائل GitHub تلقائيًا إلى قائمة مهامك وادفع سجلات العمل مرة أخرى للحفاظ على مزامنة أدوات المشروع.
المهام الفرعية والمشاريع
نظّم العمل باستخدام مهام فرعية هرمية ومشاريع وعلامات مرمزة بالألوان لتبقى المبادرات المعقدة منظمة وقابلة للإدارة.
مقاييس الإنتاجية
يتتبع المهام المكتملة، ووقت التركيز، والأنماط اليومية بمرور الوقت حتى تتمكن من تحديد اختناقات سير العمل وتحسين عاداتك.
لماذا تشغّل Super Productivity على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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