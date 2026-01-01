يوحد سوبر برودكتيفيتي (Super Productivity) إدارة المهام وتتبع الوقت وتكامل أدوات المطورين في تطبيق واحد. يجمع بين قوائم المهام المنظمة وتقسيم الوقت على أساس تقنية بومودورو، وإنشاء جداول زمنية تلقائية، وتكاملات مباشرة مع Jira وGitHub وGitLab وTrello — بحيث تتدفق المشكلات المعينة إلى قائمة مهامك دون إدخال يدوي وتتم مزامنة سجلات العمل تلقائيًا.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجعل سوبر برودكتيفيتي متاحًا من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت تطبيق سطح مكتب، مع الحفاظ على بيانات مهامك وتفاصيل عملائك وأنماط عملك على بنية تحتية تتحكم فيها. لا تحليلات، لا قياس عن بعد، ولا رسوم لكل مستخدم.