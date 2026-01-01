Vikunja هو تطبيق ذاتي الاستضافة لإدارة المهام والمشاريع يدعم أوضاع عرض متعددة بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان ومخطط جانت والجدول. يوفر تداخلًا هرميًا للمشاريع، وتعيينات المهام، وتواريخ الاستحقاق، والتذكيرات، والتصنيفات، ومرفقات الملفات لإدارة المهام بشكل كامل في أداة واحدة.

تتيح استضافة Vikunja ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية جميع مهامك وبيانات مشروعك دون رسوم اشتراك لكل مستخدم. يوفر مزامنة CalDAV المهام لتطبيقات التقويم، وتعمل واجهة المستخدم المتجاوبة مع الجوال على أي جهاز، ويدعم المشاركة الجماعية مع الأذونات المستندة إلى الأدوار الاستخدام الشخصي والتعاوني على حد سواء.