نشر فيكونيا بنقرة واحدة.
مدير مهام مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع عروض القائمة، وكانبان، وجانت، والجدول بالإضافة إلى التعاون الجماعي ومزامنة CalDAV.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Vikunja
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Vikunja
Vikunja هو تطبيق ذاتي الاستضافة لإدارة المهام والمشاريع يدعم أوضاع عرض متعددة بما في ذلك القائمة ولوحة كانبان ومخطط جانت والجدول. يوفر تداخلًا هرميًا للمشاريع، وتعيينات المهام، وتواريخ الاستحقاق، والتذكيرات، والتصنيفات، ومرفقات الملفات لإدارة المهام بشكل كامل في أداة واحدة.
تتيح استضافة Vikunja ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية جميع مهامك وبيانات مشروعك دون رسوم اشتراك لكل مستخدم. يوفر مزامنة CalDAV المهام لتطبيقات التقويم، وتعمل واجهة المستخدم المتجاوبة مع الجوال على أي جهاز، ويدعم المشاركة الجماعية مع الأذونات المستندة إلى الأدوار الاستخدام الشخصي والتعاوني على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ Vikunja
أوضاع عرض متعددة
يمكنك التبديل بين طرق عرض القائمة ولوحة كانبان ومخطط جانت الزمني وعرض الجدول للعمل مع المهام بالتنسيق الذي تفضله.
تعاون الفريق
شارك المشاريع مع أعضاء الفريق باستخدام أذونات قائمة على الأدوار للعرض والتحرير وتعيين المهام.
مزامنة CalDAV
مزامنة المهام وتواريخ الاستحقاق مع أي تطبيق تقويم يدعم CalDAV، بما في ذلك تقويم Apple و Thunderbird.
تذكيرات وإشعارات
عيّن تذكيرات للمهام عبر البريد الإلكتروني أو إشعارات الدفع للبقاء على اطلاع بالمواعيد النهائية دون التحقق من التطبيق يدويًا.
مشاريع هرمية
نظّم العمل في مشاريع متداخلة ومشاريع فرعية لتعكس هياكل الفريق أو المؤسسة المعقدة.
لماذا تشغّل Vikunja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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