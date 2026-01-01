يتيح لك OneTimeSecret مشاركة المعلومات الحساسة — كلمات المرور، مفاتيح API، الرسائل الخاصة — عبر روابط تدمر نفسها بعد عرض واحد. بمجرد أن يفتح المستلم الرابط، يتم حذف السر نهائيًا من الخادم، ولا يترك أي أثر.

استضافة OneTimeSecret ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الأسرار المشتركة لا تلامس أبدًا بنية تحتية لطرف ثالث. أنت تتحكم في التشفير، وسياسات الاحتفاظ، وسجلات الوصول، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تتعامل مع بيانات الاعتماد، بيانات العملاء، أو أي معلومات حساسة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.