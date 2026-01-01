انشر OneTimeSecret بنقرة واحدة.
شارك كلمات المرور والبيانات الحساسة عبر روابط ذاتية التدمير لا يمكن عرضها إلا مرة واحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OneTimeSecret
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OneTimeSecret
يتيح لك OneTimeSecret مشاركة المعلومات الحساسة — كلمات المرور، مفاتيح API، الرسائل الخاصة — عبر روابط تدمر نفسها بعد عرض واحد. بمجرد أن يفتح المستلم الرابط، يتم حذف السر نهائيًا من الخادم، ولا يترك أي أثر.
استضافة OneTimeSecret ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن الأسرار المشتركة لا تلامس أبدًا بنية تحتية لطرف ثالث. أنت تتحكم في التشفير، وسياسات الاحتفاظ، وسجلات الوصول، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تتعامل مع بيانات الاعتماد، بيانات العملاء، أو أي معلومات حساسة جدًا بحيث لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة.
الميزات الرئيسية لـ OneTimeSecret
روابط ذاتية التدمير
يتم حذف كل سر فوراً بعد المشاهدة الأولى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات الحساسة مرة أخرى.
حماية عبارة المرور
أضف عبارة مرور اختيارية بحيث لا يتمكن سوى المستلم المقصود من فك تشفير السر وقراءته.
انتهاء صلاحية قابل للتهيئة
اضبط الأسرار لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد دقائق أو ساعات أو أيام حتى لو لم يتم فتحها أبدًا.
لا حاجة للتسجيل
يمكن لأي شخص إنشاء واستقبال الأسرار دون الحاجة إلى إنشاء حساب، مما يقلل من العوائق للمشاركة السريعة.
دعم حساب المسؤول
سجل حساب مسؤول عند الزيارة الأولى لمراقبة الاستخدام وإدارة المثيل من واجهة المستخدم الويب.
لماذا تشغّل OneTimeSecret على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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