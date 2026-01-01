انشر FossFLOW بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس، قائمة على المتصفح وتراعي الخصوصية أولاً، لتصور البنية التحتية وهندسة الأنظمة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FossFLOW
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FossFLOW
FossFLOW هو تطبيق ويب تقدمي مفتوح المصدر لإنشاء رسوم بيانية احترافية للبنية التحتية متساوية القياس مباشرة في متصفحك. على عكس أدوات الرسم البياني السحابية التي تخزن وثائق البنية الخاصة بك على خوادم طرف ثالث، يعمل FossFLOW بالكامل من جانب العميل. مع الحفظ التلقائي كل 5 ثوانٍ، وتصدير JSON، ودعم عدم الاتصال بالإنترنت، فإنه يحافظ على مخططات الشبكة الحساسة وتصاميم الأنظمة تحت سيطرتك في جميع الأوقات.
يضيف نشر FossFLOW على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استمرارية للرسوم البيانية من جانب الخادم بحيث تبقى الرسوم البيانية بعد انتهاء جلسات المتصفح وتكون متاحة لفريقك بأكمله من أي جهاز — دون الحاجة إلى إرسال الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الاعتماد على منصات تجارية تخضع لسياسات الاحتفاظ بالبيانات والاختراقات الأمنية.
الميزات الرئيسية لـ FossFLOW
الرسم التخطيطي الإيزوميتري
أنشئ مخططات متساوية القياس ثلاثية الأبعاد توضح تخطيطات البنية التحتية، وتكوينات الرفوف، ومستويات الأنظمة بشكل أوضح من المخططات ثنائية الأبعاد المسطحة.
حفظ تلقائي كل 5 ثوانٍ
يتم حفظ العمل تلقائيًا كل 5 ثوانٍ، مما يلغي خطر فقدان التقدم أثناء جلسات الرسم البياني الطويلة.
الدعم بلا اتصال
أنشئ وحرر الرسوم البيانية بدون اتصال بالإنترنت — تتم جميع المعالجة في متصفحك دون الحاجة إلى رحلات ذهاب وعودة إلى الخادم.
استيراد وتصدير JSON
شارك الرسوم البيانية كملفات JSON محمولة أو استورد رسومًا بيانية موجودة للتعديل دون أي قيود على التنسيق الاحتكاري.
لا يلزم وجود حسابات
لا يتطلب التطبيق تسجيل مستخدم أو مصادقة، مما يجعله متاحًا على الفور لأي شخص في فريقك.
لماذا تشغّل FossFLOW على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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