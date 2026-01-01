انشر Nightlio بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع للحالة المزاجية ويوميات يومية مستضاف ذاتيًا يركز على الخصوصية — بديل مفتوح المصدر لتطبيق Daylio لخادمك الافتراضي الخاص (VPS).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Nightlio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Nightlio
Nightlio هو مسجل مزاج ومذكرات يومية ذاتية الاستضافة، تم بناؤه كبديل مجاني يركز على الخصوصية لتطبيقات الاشتراك مثل Daylio. سجل الحالات المزاجية على مقياس من خمس نقاط، وأرفق إدخالات يومية بتنسيق Markdown، وسم الإدخالات بمجموعات قابلة للتخصيص، وراجع الأنماط من خلال عروض التقويم، وعدادات السلاسل، والإحصائيات المجمعة — كل ذلك من واجهة ويب متجاوبة تعمل على متصفحات سطح المكتب والهواتف المحمولة.
تشغيل Nightlio على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إدخال مزاج وملاحظة يومية في قاعدة بيانات SQLite محلية تحت سيطرتك، بدون إعلانات، ولا قياس عن بعد، ولا خطر ظهور جدران دفع بينك وبين بياناتك الخاصة.
الميزات الرئيسية لـ Nightlio
تتبع المزاج يوميًا
سجل حالتك المزاجية على مقياس من خمس نقاط بنقرة واحدة وشاهد الأنماط تظهر عبر الأيام والأسابيع والأشهر.
تدوين ماركداون
أرفق ملاحظات Markdown غنية لكل إدخال، مع رؤوس وقوائم وروابط، لتأمل غني بالسياق.
مجموعات العلامات المخصصة
أنشئ فئاتك الخاصة مثل النوم أو الإنتاجية أو الاجتماعية، وقم بوسم الإدخالات لاكتشاف ما يؤثر على حالتك المزاجية.
تقويم وسلاسل
تصفح سجل الحالة المزاجية في عرض التقويم وحافظ على تحفيزك مع تتبع سلسلة الكتابة اليومية المدمج.
تحليلات ثاقبة
راجع متوسط الحالة المزاجية بمرور الوقت، ورسوم بيانية لتوزيع الحالة المزاجية، وإنجازات محفزة تكافئ المواظبة على تدوين اليوميات.
تخزين SQLite
جميع الإدخالات توجد في ملف SQLite واحد على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، سهل النسخ الاحتياطي، النقل بين الخوادم، أو التصدير في أي وقت.
لماذا تشغّل Nightlio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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