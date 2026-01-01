Nightlio هو مسجل مزاج ومذكرات يومية ذاتية الاستضافة، تم بناؤه كبديل مجاني يركز على الخصوصية لتطبيقات الاشتراك مثل Daylio. سجل الحالات المزاجية على مقياس من خمس نقاط، وأرفق إدخالات يومية بتنسيق Markdown، وسم الإدخالات بمجموعات قابلة للتخصيص، وراجع الأنماط من خلال عروض التقويم، وعدادات السلاسل، والإحصائيات المجمعة — كل ذلك من واجهة ويب متجاوبة تعمل على متصفحات سطح المكتب والهواتف المحمولة.

تشغيل Nightlio على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إدخال مزاج وملاحظة يومية في قاعدة بيانات SQLite محلية تحت سيطرتك، بدون إعلانات، ولا قياس عن بعد، ولا خطر ظهور جدران دفع بينك وبين بياناتك الخاصة.