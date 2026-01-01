Papermerge هو نظام مفتوح المصدر لإدارة المستندات، مصمم لتحويل الأوراق المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. قم بتحميل ملفات PDF أو الصور الممسوحة ضوئيًا، وسيقوم Papermerge تلقائيًا باستخراج النص عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يجعل كل فاتورة وعقد وإيصال قابلاً للبحث فورًا حسب المحتوى. تمنحك ميزات التنظيم القائم على العلامات، والتسلسلات الهرمية للمجلدات، وحقول البيانات الوصفية المخصصة تحكمًا دقيقًا في كيفية تنظيم المستندات واسترجاعها. الدعم متعدد المستخدمين مع الأذونات المستندة إلى الأدوار يجعله مناسبًا للشركات الصغيرة والممارسات المهنية على حد سواء.

استضافة Papermerge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن السجلات المالية الحساسة والمستندات القانونية والملفات الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تتجنب رسوم التخزين السحابي الشهرية بينما تحصل على سعة مستندات غير محدودة، والقدرة على فرض سياسات احتفاظ مخصصة، والمرونة للاندماج مع سير العمل الحالي من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ Papermerge.