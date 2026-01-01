انشر Papermerge بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر مع التعرف الضوئي التلقائي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، والتنظيم القائم على العلامات لجميع مستنداتك الورقية الممسوحة ضوئيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Papermerge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Papermerge
Papermerge هو نظام مفتوح المصدر لإدارة المستندات، مصمم لتحويل الأوراق المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. قم بتحميل ملفات PDF أو الصور الممسوحة ضوئيًا، وسيقوم Papermerge تلقائيًا باستخراج النص عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يجعل كل فاتورة وعقد وإيصال قابلاً للبحث فورًا حسب المحتوى. تمنحك ميزات التنظيم القائم على العلامات، والتسلسلات الهرمية للمجلدات، وحقول البيانات الوصفية المخصصة تحكمًا دقيقًا في كيفية تنظيم المستندات واسترجاعها. الدعم متعدد المستخدمين مع الأذونات المستندة إلى الأدوار يجعله مناسبًا للشركات الصغيرة والممارسات المهنية على حد سواء.
استضافة Papermerge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن السجلات المالية الحساسة والمستندات القانونية والملفات الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تتجنب رسوم التخزين السحابي الشهرية بينما تحصل على سعة مستندات غير محدودة، والقدرة على فرض سياسات احتفاظ مخصصة، والمرونة للاندماج مع سير العمل الحالي من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ Papermerge.
الميزات الرئيسية لـ Papermerge
استخراج OCR أوتوماتيكي
يستخرج Papermerge نصًا قابلاً للبحث من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا تلقائيًا عند الرفع، محولًا كومة من الأوراق الممسوحة ضوئيًا إلى قاعدة بيانات قابلة للاستعلام.
البحث في النص الكامل
ابحث في المحتوى الكامل والبيانات الوصفية لكل مستند في أرشيفك، مع فلاتر حسب التاريخ والعلامات والحقول المخصصة للاسترجاع الدقيق.
تنظيم الوسوم والمجلدات
اجمع التسلسلات الهرمية للمجلدات مع العلامات المرنة وحقول البيانات الوصفية المخصصة لبناء هيكل تنظيمي يتناسب مع طريقة عمل عملك بالفعل.
أذونات متعددة المستخدمين
يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للفرق مشاركة أرشيف مستندات واحد مع إبقاء الملفات الحساسة مرئية فقط للمستخدمين المصرح لهم.
عمليات صفحات PDF
دمج صفحات PDF وتقسيمها وإعادة ترتيبها مباشرة داخل Papermerge، مما يلغي الحاجة إلى محرر PDF منفصل عند تنظيف المستندات الممسوحة ضوئيًا.
لماذا تشغّل Papermerge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."