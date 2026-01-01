نشر Daptin بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بلا واجهة أمامية يعرض أي نموذج بيانات من خلال واجهات برمجة تطبيقات (APIs) REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Daptin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Daptin
Daptin هو خدمة خلفية مفتوحة المصدر (backend-as-a-service) تحول أي نموذج بيانات إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة من نوع REST وGraphQL، مع مصادقة المستخدم، وأذونات قائمة على الأدوار، وآلات الحالة المدمجة. بدلاً من كتابة معالجات نقاط النهاية، يمكنك تعريف الكيانات والعلاقات في YAML أو JSON، ويقوم Daptin بتوليد واجهة CRUD الكاملة ولوحة التحكم ومواصفات OpenAPI تلقائيًا.
استضافة Daptin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المستخدمين، وبيانات اعتماد OAuth، والأصول المحملة تحت سيطرتك الكاملة بدون رسوم لكل طلب. يتضمن النشر الثنائي الفردي دعمًا مدمجًا لـ SQLite وPostgreSQL وMySQL، بالإضافة إلى محولات تخزين مدعومة بـ rclone لأعمدة الملفات المتزامنة سحابيًا وحزم سوق متكاملة لتمكين الميزات بشكل انتقائي.
الميزات الرئيسية لـ Daptin
واجهات برمجة تطبيقات مُنشأة تلقائيًا
عرّف الكيانات في YAML أو JSON، وسيقوم Daptin على الفور بتوفير نقاط نهاية REST، ومخطط GraphQL، ومواصفات OpenAPI — لا يلزم رمز معالج.
واجهة خلفية متعددة قواعد البيانات
قم بتشغيل نفس مثيل Daptin مقابل SQLite للبدء السريع، أو قم بالتوسع إلى PostgreSQL و MySQL دون تغيير سطر واحد من تعريفات النموذج.
المصادقة والأذونات
إدارة المستخدمين المدمجة، وتسجيل الدخول الاجتماعي عبر OAuth2، وترخيص JWT، والأذونات الدقيقة على مستوى الصف تلغي الحاجة إلى خدمة هوية منفصلة.
الإجراءات وآلات الحالة
نمذجة سير عمل الأعمال مباشرة داخل Daptin باستخدام سلاسل الإجراءات وآلات الحالة المحدودة، مما يحل محل رمز الخادم المخصص لتنسيق CRUD النموذجي.
مزامنة التخزين السحابي
تخزن أعمدة الأصول الملفات عبر موفري خدمة مدعومين بـ rclone، مما يتيح لك مزامنة التحميلات إلى S3 و Google Drive و Dropbox وعشرات من الواجهات الخلفية الأخرى مباشرة.
لماذا تشغّل Daptin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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