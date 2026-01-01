Daptin هو خدمة خلفية مفتوحة المصدر (backend-as-a-service) تحول أي نموذج بيانات إلى واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة من نوع REST وGraphQL، مع مصادقة المستخدم، وأذونات قائمة على الأدوار، وآلات الحالة المدمجة. بدلاً من كتابة معالجات نقاط النهاية، يمكنك تعريف الكيانات والعلاقات في YAML أو JSON، ويقوم Daptin بتوليد واجهة CRUD الكاملة ولوحة التحكم ومواصفات OpenAPI تلقائيًا.

استضافة Daptin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المستخدمين، وبيانات اعتماد OAuth، والأصول المحملة تحت سيطرتك الكاملة بدون رسوم لكل طلب. يتضمن النشر الثنائي الفردي دعمًا مدمجًا لـ SQLite وPostgreSQL وMySQL، بالإضافة إلى محولات تخزين مدعومة بـ rclone لأعمدة الملفات المتزامنة سحابيًا وحزم سوق متكاملة لتمكين الميزات بشكل انتقائي.