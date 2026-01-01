FusionAuth هي منصة لإدارة هوية العملاء والوصول إليهم مصممة خصيصًا للمطورين — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 وOkta وCognito يوفر OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وتسجيلات الدخول الاجتماعية والمصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة. تم بناؤه في الأصل بواسطة Inversoft لتطبيقات المستهلك ذات حركة المرور العالية، ويتوسع من مستأجر واحد إلى ملايين المستخدمين على نفس النشر.

استضافة FusionAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حساب مستخدم وتجزئة كلمة مرور ورمز OAuth المميز وسجل تدقيق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من الاعتماد على موفر هوية تابع لجهة خارجية قد يغير الأسعار أو الشروط. الإصدار المجتمعي مجاني بالكامل ويتضمن ميزات المصادقة والترخيص الأساسية المستخدمة في معظم عمليات النشر الإنتاجية.