انشر FusionAuth بنقرة واحدة.
منصة إدارة هوية العملاء والوصول ذاتية الاستضافة مع OAuth، و SAML، وتسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وواجهة برمجة تطبيقات (API) تركز على المطورين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FusionAuth
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FusionAuth
FusionAuth هي منصة لإدارة هوية العملاء والوصول إليهم مصممة خصيصًا للمطورين — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 وOkta وCognito يوفر OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وتسجيلات الدخول الاجتماعية والمصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة. تم بناؤه في الأصل بواسطة Inversoft لتطبيقات المستهلك ذات حركة المرور العالية، ويتوسع من مستأجر واحد إلى ملايين المستخدمين على نفس النشر.
استضافة FusionAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حساب مستخدم وتجزئة كلمة مرور ورمز OAuth المميز وسجل تدقيق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من الاعتماد على موفر هوية تابع لجهة خارجية قد يغير الأسعار أو الشروط. الإصدار المجتمعي مجاني بالكامل ويتضمن ميزات المصادقة والترخيص الأساسية المستخدمة في معظم عمليات النشر الإنتاجية.
الميزات الرئيسية لـ FusionAuth
OAuth و OIDC و SAML
خادم OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML 2.0 كامل مع تدفقات منح رمز التفويض، و PKCE، والجهاز، وبيانات اعتماد العميل جاهز للاستخدام.
تسجيل الدخول الاجتماعي والمؤسسي
تسجيل دخول اجتماعي أصلي لـ Google و Facebook و GitHub و Apple و Microsoft و LinkedIn و Twitter بالإضافة إلى اتحاد OIDC و SAML العام لعملاء المؤسسات.
المصادقة متعددة العوامل
تطبيقات مصادقة TOTP، والرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني، ومفاتيح مرور FIDO2 WebAuthn مع سياسات تكيفية تتكيف بناءً على إشارات المخاطر.
متعدد المستأجرين بالتصميم
عزل المستخدمين والتطبيقات والتكوينات في مستأجرين منفصلين لتعدد المستأجرين في SaaS، أو فصل عملاء الوكالة، أو حسابات الشركاء بين الشركات (B2B).
صفحات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص
قم بتخصيص صفحات تسجيل الدخول والتسجيل وإدارة الحساب المستضافة باستخدام ألوان علامتك التجارية وشعاراتها ومحتواها من خلال محرر قوالب Mustache.
REST API لكل شيء
كل عملية في واجهة المستخدم الإدارية متاحة أيضًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة ومكتبات عميل مخصصة لـ Java و Node و Python و Go والمزيد.
لماذا تشغّل FusionAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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