Haven هو تطبيق مدونات شخصية مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails للكتاب الذين يرغبون في مساحة خاصة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من الإنترنت العام. لا يوجد تسجيل ذاتي، ولا إعلانات، ولا أدوات تتبع، ولا خلاصات خوارزمية — فقط الأشخاص الذين تنشئ لهم حسابات يمكنهم قراءة منشوراتك.

استضافة Haven ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي إدخالات يومياتك وصورك وقائمة المشتركين تحت سيطرتك الكاملة، مع محرر Markdown، وقارئ RSS مدمج، وتقليل حجم الصور المُعد للقراءة ذات النطاق الترددي المنخفض.