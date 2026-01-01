انشر هافن بنقرة واحدة.
منصة تدوين خاصة مستضافة ذاتيًا للمجلات الشخصية وتحديثات العائلة والكتابة التي تتم مشاركتها فقط مع الأشخاص الذين تدعوهم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Haven
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Haven
Haven هو تطبيق مدونات شخصية مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails للكتاب الذين يرغبون في مساحة خاصة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من الإنترنت العام. لا يوجد تسجيل ذاتي، ولا إعلانات، ولا أدوات تتبع، ولا خلاصات خوارزمية — فقط الأشخاص الذين تنشئ لهم حسابات يمكنهم قراءة منشوراتك.
استضافة Haven ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي إدخالات يومياتك وصورك وقائمة المشتركين تحت سيطرتك الكاملة، مع محرر Markdown، وقارئ RSS مدمج، وتقليل حجم الصور المُعد للقراءة ذات النطاق الترددي المنخفض.
الميزات الرئيسية لـ Haven
خاص بشكل افتراضي
عدم وجود تسجيل ذاتي يعني أن القراء المدعوين فقط يمكنهم رؤية منشوراتك وصورك وتعليقاتك — مثالي لمدونات العائلة والمجلات الشخصية.
محرر ماركداون
اكتب منشورات بصيغة ماركداون مع معاينة مباشرة، وصور مدمجة، وفيديو، وصوت يتم عرضها مباشرة داخل المحرر.
قارئ RSS مدمج
تابع مدونات Haven الأخرى والموجزات العامة من داخل لوحة التحكم الخاصة بك دون الحاجة إلى قارئ موجز منفصل.
خلاصات RSS خاصة
يحصل كل قارئ مدعو على عنوان URL شخصي وموثوق لخلاصات RSS حتى يتمكنوا من الاشتراك في أي قارئ خلاصات دون الكشف عن مدونتك للعامة.
صديق للنطاق الترددي
يتم تقليل حجم الصور المحملة تلقائيًا، وتأتي الواجهة بدون أطر عمل JavaScript، لتبقى الصفحات سريعة على الشبكات البطيئة.
سمات قابلة للتخصيص
حقن CSS وخطوط مخصصة مباشرة من لوحة الإدارة لمطابقة أسلوبك الشخصي دون الحاجة إلى تفرع قاعدة التعليمات البرمجية.
لماذا تشغّل Haven على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."