انشر Zensical بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة توثيق ذاتية الاستضافة تقوم بإنشاء وتقديم مستندات مشروع جميلة تعتمد على Markdown مع معاينة مباشرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zensical
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zensical
Zensical هي منصة توثيق حديثة أنشأها الفريق الذي يقف وراء Material for MkDocs. إنها تُنشئ مواقع توثيق مصقولة وقابلة للبحث من ملفات مصدر Markdown وتقدمها مع خادم معاينة حية مدمج — بحيث تكون التغييرات على مستنداتك مرئية في المتصفح على الفور. وهي تدعم كلاً من تنسيقها الأصلي
zensical.toml وملفات التكوين الحالية
mkdocs.yml، مما يجعل الترحيل من MkDocs سهلاً ومباشرًا.
استضافة Zensical ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن مستنداتك تعيش على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل صفحة، ولا تتبع للقراء، ولا اعتماد على خدمة استضافة مستندات تابعة لجهة خارجية. يتم إنشاء مشروع بدء تلقائيًا عند التشغيل الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة على الفور.
الميزات الرئيسية لـ Zensical
التأليف القائم على Markdown
اكتب وثائق في ملفات Markdown عادية واجعلها تُعرض كموقع توثيق مصقول وقابل للتصفح بالكامل.
خادم المعاينة المباشرة
يعيد خادم التطوير المدمج تحميل الوثائق في المتصفح بمجرد حفظ ملفات المصدر، مما يجعل التحرير سريعًا وفوريًا.
بحث بالنص الكامل
يقوم البحث المدمج من جانب العميل بفهرسة جميع صفحات التوثيق حتى يتمكن القراء من العثور على المحتوى على الفور دون الحاجة إلى أي بنية تحتية من جانب الخادم.
توافق MkDocs
يقرأ ملفات تهيئة
mkdocs.yml الموجودة، مما يتيح للفرق الترحيل من MkDocs دون إعادة كتابة تهيئتهم.
الدعم متعدد اللغات
تدويل كامل عبر أكثر من 60 لغة للوثائق التي تخدم الجماهير العالمية بلغتها الأم.
مشروع بدء عند التشغيل الأول
يقوم بتهيئة مشروع توثيق نموذجي تلقائيًا عند النشر الأول حتى تتمكن من البدء في الكتابة والتخصيص على الفور.
لماذا تشغّل Zensical على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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