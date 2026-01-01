انشر Gitea بنقرة واحدة.
منصة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع مستودعات وتتبع المشكلات وأدوات التعاون الجماعي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gitea
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gitea
Gitea هي منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر تمنح الفرق مستودعًا خاصًا للتعليمات البرمجية دون التكاليف الإضافية للمنصات DevOps الأكبر. توفر إدارة المستودعات، وطلبات السحب، وتتبع المشكلات، ومراجعات التعليمات البرمجية، والوصول عبر SSH من خلال واجهة ويب نظيفة — وتعمل بشكل مريح على موارد خادم متواضعة.
استضافة Gitea ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التعليمات البرمجية المصدر وبيانات التعاون الخاصة بك تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها. يقرن هذا النشر Gitea بقاعدة بيانات MySQL لاستمرارية البيانات الموثوقة ويتضمن إعادة توجيه منفذ SSH حتى يتمكن المطورون من الدفع والسحب باستخدام سير عمل Git القياسي.
الميزات الرئيسية لـ Gitea
إدارة المستودعات
استضافة كاملة لمستودعات Git مع حماية الفروع وطلبات الدمج وسير عمل مراجعة الكود للفرق من أي حجم.
تتبع المشكلات
متتبع المشكلات المدمج مع التصنيفات والمراحل الرئيسية ولوحات المشاريع لتنظيم العمل إلى جانب التعليمات البرمجية الخاصة بك.
الوصول إلى SSH و HTTPS
يمكن للمطورين الدفع والسحب عبر SSH أو HTTPS باستخدام أدوات Git الحالية لديهم دون أي تغييرات في سير العمل.
Webhooks و CI/CD
دعم Webhook والتكاملات مع أنظمة CI/CD الشائعة تتيح الاختبار الآلي وخطوط أنابيب النشر.
بصمة خفيفة الوزن
يعمل Gitea بكفاءة على الخوادم الصغيرة، مما يجعله عمليًا للنشر على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع دون التضحية بالأداء.
لماذا تشغّل Gitea على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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