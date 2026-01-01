Deploy ntfy in one click installation.
Lightweight self-hosted push notification server — send alerts to any device with a single HTTP request, no SDK or account needed.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ntfy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ntfy
ntfy is a simple, open-source push notification service that turns a plain HTTP POST into an instant alert on your phone, desktop, or browser. There are no accounts to create, no SDKs to install, and no complex integrations — just publish a message to a topic URL and subscribed clients receive it immediately via the official Android, iOS, or web app.
Self-hosting ntfy on your VPS removes rate limits, eliminates data collection, and makes every script, cron job, and self-hosted application on your infrastructure observable with a single curl command — no dependency on commercial push services that can change pricing or terms.
الميزات الرئيسية لـ ntfy
Simple HTTP API
Send a notification with a single curl command — no SDK, library, or account registration required, making integration trivially easy from any language or tool.
Topic-Based Routing
Organize alerts by topic so different scripts, apps, and automations publish to separate channels and subscribers receive only what they care about.
Mobile and Web Apps
Official Android and iOS apps deliver push notifications instantly, while built-in web push support means you can receive alerts in any browser without an app.
Rich Notification Options
Set titles, priorities, emoji tags, action buttons, and file attachments so every alert carries the context needed to act without opening a dashboard.
Access Control
Protect topics with per-user read/write permissions and optional authentication, keeping private alerts away from unauthorized subscribers.
لماذا تشغّل ntfy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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