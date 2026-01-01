Twenty هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مفتوح المصدر من الجيل التالي يمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في سير عمل علاقات العملاء الخاصة بهم. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كخدمة (SaaS) الجامدة، يتيح لك Twenty تخصيص كل حقل وكائن وعلاقة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة من خلال نموذج بيانات مرن.

تضمن استضافة Twenty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خصوصية جميع بيانات العملاء وتلغي رسوم الترخيص لكل مقعد. تعني بنيته القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً أن أي تكامل أو أتمتة مخصصة ممكنة، وتنافس واجهته الحديثة البدائل التجارية مع منحك ملكية كاملة للبنية التحتية لنظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.