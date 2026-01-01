خصم يصل إلى 69% على Twenty

انشر Twenty بنقرة واحدة.

نظام CRM حديث ومفتوح المصدر مع نموذج بيانات قابل للتخصيص، وتصميم يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API-first)، وأتمتة سير عمل مرنة.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Twenty بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Twenty

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Twenty

Twenty هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مفتوح المصدر من الجيل التالي يمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في سير عمل علاقات العملاء الخاصة بهم. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كخدمة (SaaS) الجامدة، يتيح لك Twenty تخصيص كل حقل وكائن وعلاقة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة من خلال نموذج بيانات مرن.

تضمن استضافة Twenty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خصوصية جميع بيانات العملاء وتلغي رسوم الترخيص لكل مقعد. تعني بنيته القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً أن أي تكامل أو أتمتة مخصصة ممكنة، وتنافس واجهته الحديثة البدائل التجارية مع منحك ملكية كاملة للبنية التحتية لنظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Twenty

نموذج بيانات قابل للتخصيص

أضف كائنات وحقول وعلاقات مخصصة لتناسب هيكل عملك الدقيق دون كتابة تعليمات برمجية خلفية.

تصميم يضع API في المقام الأول

تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة لـ GraphQL و REST دمج Twenty مع أي أداة خارجية أو منصة أتمتة أو تطبيق مخصص.

Kanban & طرق عرض القائمة

التبديل بين طرق عرض خط أنابيب كانبان وقوائم الجدول لإدارة الصفقات وجهات الاتصال بالتنسيق الذي يناسب سير عملك.

تكامل البريد الإلكتروني

ربط Gmail أو موفري البريد الإلكتروني الآخرين لتسجيل الاتصالات مباشرةً مقابل جهات الاتصال والصفقات تلقائيًا.

دون رسوم لكل مقعد

تلغي الاستضافة الذاتية تكاليف ترخيص CRM المتكررة، مما يجعل Twenty اقتصاديًا لفرق المبيعات المتنامية.

لماذا تشغّل Twenty على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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