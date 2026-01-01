انشر Twenty بنقرة واحدة.
نظام CRM حديث ومفتوح المصدر مع نموذج بيانات قابل للتخصيص، وتصميم يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API-first)، وأتمتة سير عمل مرنة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Twenty
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Twenty
Twenty هو نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مفتوح المصدر من الجيل التالي يمنح فرق التطوير تحكمًا كاملاً في سير عمل علاقات العملاء الخاصة بهم. على عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) كخدمة (SaaS) الجامدة، يتيح لك Twenty تخصيص كل حقل وكائن وعلاقة لتتناسب مع عمليات عملك الدقيقة من خلال نموذج بيانات مرن.
تضمن استضافة Twenty ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) خصوصية جميع بيانات العملاء وتلغي رسوم الترخيص لكل مقعد. تعني بنيته القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً أن أي تكامل أو أتمتة مخصصة ممكنة، وتنافس واجهته الحديثة البدائل التجارية مع منحك ملكية كاملة للبنية التحتية لنظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك.
الميزات الرئيسية لـ Twenty
نموذج بيانات قابل للتخصيص
أضف كائنات وحقول وعلاقات مخصصة لتناسب هيكل عملك الدقيق دون كتابة تعليمات برمجية خلفية.
تصميم يضع API في المقام الأول
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة لـ GraphQL و REST دمج Twenty مع أي أداة خارجية أو منصة أتمتة أو تطبيق مخصص.
Kanban & طرق عرض القائمة
التبديل بين طرق عرض خط أنابيب كانبان وقوائم الجدول لإدارة الصفقات وجهات الاتصال بالتنسيق الذي يناسب سير عملك.
تكامل البريد الإلكتروني
ربط Gmail أو موفري البريد الإلكتروني الآخرين لتسجيل الاتصالات مباشرةً مقابل جهات الاتصال والصفقات تلقائيًا.
دون رسوم لكل مقعد
تلغي الاستضافة الذاتية تكاليف ترخيص CRM المتكررة، مما يجعل Twenty اقتصاديًا لفرق المبيعات المتنامية.
لماذا تشغّل Twenty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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