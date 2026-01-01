Label Studio هي منصة وسم البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية، مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، وتدعم التعليق التوضيحي عبر كل نوع بيانات رئيسي — النص، الصور، الصوت، الفيديو، HTML، السلاسل الزمنية، والمجموعات متعددة الوسائط. تستخدمه الفرق لبناء مجموعات بيانات تدريب عالية الجودة باستخدام قوالب وسم قابلة للتخصيص، والتعليق التوضيحي بمساعدة التعلم الآلي، ومقاييس اتفاقية بين المعلقين.

تُبقي استضافة Label Studio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات التدريب الحساسة — الصور الطبية، المستندات المالية، محتوى الأعمال الخاص — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم أو لكل تعليق توضيحي. يقرن هذا النشر Label Studio مع PostgreSQL 16 لتخزين موثوق للمشاريع والتعليقات التوضيحية.