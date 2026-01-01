انشر Label Studio بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لوسم البيانات، لوسم النصوص والصور والصوت والفيديو وبيانات السلاسل الزمنية لنماذج التعلم الآلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Label Studio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Label Studio
Label Studio هي منصة وسم البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية، مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، وتدعم التعليق التوضيحي عبر كل نوع بيانات رئيسي — النص، الصور، الصوت، الفيديو، HTML، السلاسل الزمنية، والمجموعات متعددة الوسائط. تستخدمه الفرق لبناء مجموعات بيانات تدريب عالية الجودة باستخدام قوالب وسم قابلة للتخصيص، والتعليق التوضيحي بمساعدة التعلم الآلي، ومقاييس اتفاقية بين المعلقين.
تُبقي استضافة Label Studio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات التدريب الحساسة — الصور الطبية، المستندات المالية، محتوى الأعمال الخاص — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم أو لكل تعليق توضيحي. يقرن هذا النشر Label Studio مع PostgreSQL 16 لتخزين موثوق للمشاريع والتعليقات التوضيحية.
الميزات الرئيسية لـ Label Studio
تعليق توضيحي متعدد الأنواع
تصنيف النصوص والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وبيانات السلاسل الزمنية باستخدام أكثر من 50 نوعًا من القوالب القابلة للتخصيص من منصة واحدة.
التسمية المدعومة بـ ML
ربط واجهة خلفية للتعلم الآلي (ML) لتصنيف البيانات مسبقًا تلقائيًا، مما يتيح للمُعلِّمين مراجعة التنبؤات وتصحيحها بدلاً من التصنيف من الصفر.
مسارات عمل التعلم النشط
امنح الأولوية للعينات الأكثر غموضًا أو إفادةً للتصنيف، وذلك لزيادة تحسين النموذج إلى أقصى حد لكل ساعة تصنيف مستغرقة.
تعاون الفريق
تعيين المهام عبر العديد من المُعلِّمين وتتبع الاتفاق بين المُعلِّمين لضمان جودة تصنيف متسقة.
تصدير شكل ML
تصدير التعليقات التوضيحية المكتملة مباشرة إلى COCO و VOC و YOLO وتنسيقات شائعة أخرى لتدريب النموذج الفوري.
لماذا تشغّل Label Studio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."