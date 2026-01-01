Homepage هي لوحة معلومات تطبيقات سريعة وآمنة وقابلة للتخصيص بدرجة عالية، تعمل كمركز محوري لجميع خدماتك المستضافة ذاتيًا. يتم تكوينها بالكامل عبر ملفات YAML، وتتكامل مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، وتعرض مقاييس النظام الحية وحالة الخدمة، وتدعم أكثر من 100 عملية تكامل مع جهات خارجية لعناصر واجهة المستخدم (Widgets) للبيانات في الوقت الفعلي. تعني بنيتها الثابتة بالكامل أنها تُحمّل فورًا وتتطلب الحد الأدنى من موارد الخادم.

يؤدي نشر Homepage على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع الوصول المباشر إلى مقبس Docker إلى إنشاء لوحة معلومات ديناميكية ذاتية التحديث تعكس بنيتك التحتية الحية — حيث تظهر الحاويات الجديدة تلقائيًا، مما يحافظ على دقة لوحة معلوماتك مع نمو مكدسك دون الحاجة إلى إعادة تكوين يدوية.