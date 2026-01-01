انشر الصفحة الرئيسية بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم تطبيق حديثة وثابتة بالكامل مع الاكتشاف التلقائي لحاويات Docker وأكثر من 100 تكامل خدمة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Homepage
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Homepage
Homepage هي لوحة معلومات تطبيقات سريعة وآمنة وقابلة للتخصيص بدرجة عالية، تعمل كمركز محوري لجميع خدماتك المستضافة ذاتيًا. يتم تكوينها بالكامل عبر ملفات YAML، وتتكامل مع Docker لاكتشاف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، وتعرض مقاييس النظام الحية وحالة الخدمة، وتدعم أكثر من 100 عملية تكامل مع جهات خارجية لعناصر واجهة المستخدم (Widgets) للبيانات في الوقت الفعلي. تعني بنيتها الثابتة بالكامل أنها تُحمّل فورًا وتتطلب الحد الأدنى من موارد الخادم.
يؤدي نشر Homepage على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع الوصول المباشر إلى مقبس Docker إلى إنشاء لوحة معلومات ديناميكية ذاتية التحديث تعكس بنيتك التحتية الحية — حيث تظهر الحاويات الجديدة تلقائيًا، مما يحافظ على دقة لوحة معلوماتك مع نمو مكدسك دون الحاجة إلى إعادة تكوين يدوية.
الميزات الرئيسية لـ Homepage
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
يكتشف الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا عبر مقبس Docker ويضيفها إلى لوحة التحكم الخاصة بك دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
أكثر من 100 تكامل خدمة
عرض البيانات الحية من Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox، وعشرات من الخدمات الشائعة الأخرى المستضافة ذاتيًا مباشرة على أدوات لوحة التحكم.
تكوين يستند إلى YAML
تحكم في إصدارات تكوين لوحة المعلومات بالكامل في ملفات YAML، مما يجعل تكرارها أو ترحيلها عبر البيئات أمرًا يسيرًا.
أدوات موارد النظام
تعرض الأدوات المدمجة استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مراقبة صحة الخادم من صفحتك الرئيسية.
CSS و JS مخصص
حقن CSS و JavaScript مخصصين لتخصيص مظهر لوحة التحكم بما يتجاوز خيارات التخصيص المدمجة.
لماذا تشغّل Homepage على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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