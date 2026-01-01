MySQL هي قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم، والموثوق بها كطبقة بيانات خلف عدد لا يحصى من مواقع الويب، ومنتجات SaaS، وتطبيقات الأعمال. تجمع بين الامتثال الكامل لـ ACID من خلال محرك تخزين InnoDB مع النسخ المتماثل المثبت، ولهجة SQL ناضجة، ودعم واسع للمشغلات عبر كل لغة برمجة رئيسية، لذا تتصل به التطبيقات والأطر التي تستخدمها بالفعل دون تغييرات.

يمنحك تشغيل MySQL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وحدة معالجة مركزية وذاكرة وقرصًا مخصصًا لاستعلاماتك، وتحكمًا كاملاً في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك واحد لجميع تطبيقاتك — دون الرسوم المتكررة وقيود الموارد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.