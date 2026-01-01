نشر MySQL بنقرة واحدة.
أكثر قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر شيوعًا في العالم، والتي تدعم تطبيقات الويب والمنصات في كل مكان.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MySQL
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MySQL
MySQL هي قاعدة البيانات العلائقية مفتوحة المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم، والموثوق بها كطبقة بيانات خلف عدد لا يحصى من مواقع الويب، ومنتجات SaaS، وتطبيقات الأعمال. تجمع بين الامتثال الكامل لـ ACID من خلال محرك تخزين InnoDB مع النسخ المتماثل المثبت، ولهجة SQL ناضجة، ودعم واسع للمشغلات عبر كل لغة برمجة رئيسية، لذا تتصل به التطبيقات والأطر التي تستخدمها بالفعل دون تغييرات.
يمنحك تشغيل MySQL على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وحدة معالجة مركزية وذاكرة وقرصًا مخصصًا لاستعلاماتك، وتحكمًا كاملاً في التكوين والضبط، وخادم قاعدة بيانات مشترك واحد لجميع تطبيقاتك — دون الرسوم المتكررة وقيود الموارد لخدمات قواعد البيانات المُدارة.
الميزات الرئيسية لـ MySQL
معاملات ACID
يوفر محرك InnoDB معاملات ذرية ومتسقة ومعزولة ودائمة بالكامل، مما يحافظ على صحة بياناتك في ظل عمليات الكتابة المتزامنة والأعطال.
نظام بيئي واسع
مشغلات أصلية لـ PHP و Python و Java و Node.js و Go وغيرها تعني أن كل إطار عمل وأداة تقريبًا تتصل بـ MySQL مباشرةً.
النسخ المتماثل والتوسع
يتيح لك النسخ المتماثل المدمج بين المصدر والنسخة المتماثلة والنسخ المتماثل للمجموعة توسيع نطاق عمليات القراءة وبناء هياكل عالية التوفر مع نمو عبء العمل الخاص بك.
دعم وثائق JSON
يتيح لك نوع بيانات JSON الأصلي مع الفهرسة تخزين بيانات المستندات المرنة جنبًا إلى جنب مع الجداول العلائقية في قاعدة بيانات واحدة.
محرك SQL ناضج
دوال النافذة، وCTEs، ومُحسِّن قائم على التكلفة توفر استعلامًا سريعًا ومعبرًا لكل شيء بدءًا من عمليات البحث البسيطة وصولاً إلى التحليلات المعقدة.
لماذا تشغّل MySQL على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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