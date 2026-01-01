انشر Teedy بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وبحث بالنص الكامل لتنظيم المستندات الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF والملفات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Teedy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Teedy
Teedy هو نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر يحول كومة من الأوراق الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF والملفات الرقمية إلى أرشيف منظم وقابل للبحث. يتم تمرير كل مستند تم تحميله عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ليصبح نصه قابلاً للبحث بالكامل، ويحافظ نظام مرن من العلامات والفئات الهرمية والبيانات الوصفية المخصصة على تنظيم المجموعات الكبيرة. واجهة ويب نظيفة ومتجاوبة، وحسابات متعددة المستخدمين ذات صلاحيات دقيقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تجعله مناسبًا للأفراد والفرق الصغيرة على حد سواء.
استضافة Teedy ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الحساسة — العقود والفواتير والسجلات الضريبية ووثائق الهوية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من سحابة طرف ثالث، مع توفيره لتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث بالنص الكامل وإدارة الإصدارات المتوافقة مع التدقيق جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Teedy
استخراج نص OCR
يستخرج النص تلقائيًا من الصور الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة، مما يجعل كل مستند قابلاً للبحث بالكامل.
بحث بالنص الكامل
ابحث في الأرشيف بأكمله حسب محتوى المستند أو العلامات أو البيانات الوصفية لتحديد موقع أي ملف في ثوانٍ.
الوسوم والبيانات الوصفية
تنظيم المستندات باستخدام علامات هرمية، وحقول بيانات وصفية مخصصة، وعلاقات بدلاً من هياكل المجلدات الجامدة.
أذونات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات المستخدمين والمجموعات مع قوائم التحكم بالوصول الدقيقة حتى تتمكن الفرق من مشاركة المستندات بأمان.
واجهة برمجة تطبيقات REST والأتمتة
أتمتة عمليات التحميل والاستيعاب والتكاملات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة ودعم الاستيراد عبر البريد الإلكتروني.
لماذا تشغّل Teedy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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