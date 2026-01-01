QloApps هو منصة تجارة فندقية مجانية ومفتوحة المصدر تجمع بين نظام إدارة الممتلكات، ومحرك حجز مباشر، وموقع فندقي موجه للعملاء في تثبيت واحد. يمكن لأصحاب الفنادق إدارة مخزون الغرف، والأسعار، والضرائب، والحجوزات من لوحة تحكم واحدة مع قبول الحجوزات مباشرة على موقعهم الخاص دون دفع عمولة لبوابات الطرف الثالث.

تُبقي استضافة QloApps ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الضيوف، وسجلات الدفع، وتاريخ الحجوزات تحت سيطرتك الكاملة، وتزيل رسوم الحجز الفردية الشائعة مع خدمات الحجز المستضافة، وتتيح لك تخصيص سير عمل الحجز، والمظهر، والمكتب الخلفي ليتناسب مع كيفية عمل منشأتك بالفعل.