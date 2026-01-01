انشر QloApps بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة وحجز فنادق مفتوح المصدر مع نظام لإدارة الممتلكات ومحرك حجز وموقع إلكتروني للفندق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ QloApps
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام QloApps
QloApps هو منصة تجارة فندقية مجانية ومفتوحة المصدر تجمع بين نظام إدارة الممتلكات، ومحرك حجز مباشر، وموقع فندقي موجه للعملاء في تثبيت واحد. يمكن لأصحاب الفنادق إدارة مخزون الغرف، والأسعار، والضرائب، والحجوزات من لوحة تحكم واحدة مع قبول الحجوزات مباشرة على موقعهم الخاص دون دفع عمولة لبوابات الطرف الثالث.
تُبقي استضافة QloApps ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الضيوف، وسجلات الدفع، وتاريخ الحجوزات تحت سيطرتك الكاملة، وتزيل رسوم الحجز الفردية الشائعة مع خدمات الحجز المستضافة، وتتيح لك تخصيص سير عمل الحجز، والمظهر، والمكتب الخلفي ليتناسب مع كيفية عمل منشأتك بالفعل.
الميزات الرئيسية لـ QloApps
محرك الحجز المباشر
اقبل الحجوزات مباشرة على موقع فندقك مع توفر الغرف في الوقت الفعلي وخطط الأسعار وتأكيدات فورية — بدون عمولة لبوابات الطرف الثالث.
إدارة الممتلكات
إدارة الغرف وأنواع الغرف وخطط الأسعار والتسعير الموسمي والضرائب والمخزون من مكتب خلفي واحد مصمم حول سير عمل الفنادق الحقيقية.
دعم الفنادق المتعددة
إدارة عدة عقارات من تثبيت واحد، مع غرف وأسعار وصلاحيات موظفين خاصة بكل فندق، وتقارير موحدة على مستوى المجموعة.
موقع فندق مدمج
قم بإطلاق موقع فندق موجه للعملاء مع قوائم الغرف، ومعرض الصور، والمراجعات، وصفحات الاتصال جاهزًا للاستخدام — لا حاجة لنظام إدارة محتوى (CMS) منفصل للصيانة.
الوحدات والإضافات
توسيع تدفقات الحجز باستخدام بوابات الدفع ومديري القنوات ووحدات التسويق من سوق QloApps دون تعديل الكود الأساسي.
متعدد اللغات والعملة
خدمة الضيوف الدوليين بدعم أصلي متعدد اللغات والعملات، قابل للتكوين لكل سوق من لوحة تحكم المسؤول.
لماذا تشغّل QloApps على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)