Flame هي صفحة بدء مستضافة ذاتيًا تحول خادمك إلى مركز منظم لجميع تطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. يتم إدارة كل شيء من خلال واجهة مستخدم رسومية مدمجة — لا توجد ملفات تهيئة لتعديلها، ولا تتطلب إعادة تشغيل. أضف التطبيقات، ونظم الإشارات المرجعية، وخصص المظهر بالكامل من المتصفح.

على عكس خدمات لوحة التحكم المستضافة، يعمل Flame بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على خصوصية مخزون خدماتك وإشاراتك المرجعية. يكتشف تكامل تسمية Docker الخاص به الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، لذا تظل لوحة التحكم الخاصة بك محدثة عند نشر خدمات جديدة.