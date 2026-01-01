نشر Flame بنقرة واحدة.
صفحة بداية ولوحة معلومات منزلية ذاتية الاستضافة لخادمك الشخصي وخدمات مختبرك المنزلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Flame
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Flame
Flame هي صفحة بدء مستضافة ذاتيًا تحول خادمك إلى مركز منظم لجميع تطبيقاتك وإشاراتك المرجعية. يتم إدارة كل شيء من خلال واجهة مستخدم رسومية مدمجة — لا توجد ملفات تهيئة لتعديلها، ولا تتطلب إعادة تشغيل. أضف التطبيقات، ونظم الإشارات المرجعية، وخصص المظهر بالكامل من المتصفح.
على عكس خدمات لوحة التحكم المستضافة، يعمل Flame بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على خصوصية مخزون خدماتك وإشاراتك المرجعية. يكتشف تكامل تسمية Docker الخاص به الحاويات قيد التشغيل تلقائيًا، لذا تظل لوحة التحكم الخاصة بك محدثة عند نشر خدمات جديدة.
الميزات الرئيسية لـ Flame
إدارة قائمة على واجهة المستخدم الرسومية
أضف، وحدث، واحذف التطبيقات والإشارات المرجعية مباشرة من واجهة الويب دون تعديل أي ملفات تهيئة.
الاكتشاف التلقائي لـ Docker
يكتشف تلقائيًا الحاويات قيد التشغيل عن طريق قراءة تسميات Docker، مما يحافظ على مزامنة لوحة التحكم الخاصة بك مع الخدمات المنشورة.
بحث متكامل
شريط البحث المدمج يدعم 11 مزود بحث ويب ويصفي التطبيقات المحلية والإشارات المرجعية في الوقت الفعلي.
قوالب مخصصة
اختر من بين 15 سمة ألوان مدمجة أو أنشئ سماتك الخاصة باستخدام محرر السمات المخصص وتجاوزات CSS.
عنصر واجهة مستخدم للطقس
عرض أحوال الطقس المباشرة على لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام مفتاح API مجاني للطقس وإحداثيات موقعك.
لماذا تشغّل Flame على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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