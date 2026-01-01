انشر LDAP Account Manager بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة ويب أمامية لإدارة المستخدمين والمجموعات والكائنات في دليل OpenLDAP من خلال واجهة مستخدم متصفح سهلة الاستخدام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LDAP Account Manager
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LDAP Account Manager
مدير حسابات LDAP (LAM) هو واجهة ويب ناضجة ومفتوحة المصدر لإدارة الحسابات المخزنة في دليل LDAP. بدلاً من تحرير ملفات LDIF أو التعامل مع أوامر ldapsearch و ldapmodify، يدير المسؤولون مستخدمي Unix و Samba، والمجموعات، والمضيفين، وإدخالات DHCP، وحسابات Kopano، وملحقات Asterisk عبر المتصفح. يتفهم LAM مخططات LDAP الأكثر شيوعًا بشكل جاهز ويوفر محررات مدركة للنوع لكل منها.
يجمع هذا القالب LAM مع خادم دليل OpenLDAP بحيث تعمل حزمة الهوية بأكملها على خادم افتراضي خاص واحد (VPS) خلف Traefik HTTPS. يؤدي استضافة LAM ذاتيًا إلى الاحتفاظ ببيانات اعتماد الدليل وعضويات المجموعات وبيانات الهوية داخل البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على موفري هوية تابعين لجهات خارجية أو رسوم SaaS لكل مقعد.
الميزات الرئيسية لـ LDAP Account Manager
واجهة مستخدم إدارية مستندة إلى المتصفح
إدارة المستخدمين والمجموعات والمضيفين وكائنات LDAP الأخرى من خلال واجهة ويب مبوبة بدلاً من ملفات LDIF وأدوات سطر الأوامر.
خادم OpenLDAP المضمن
يأتي مع دليل OpenLDAP مهيأ مسبقًا مقابل اسم مميز أساسي (DN) المختار، بحيث يوفر النشر كلاً من الدليل وواجهة المستخدم لإدارته.
وحدات نوع الحساب
محررات مدمجة لحسابات Unix، ونطاقات Samba، وكوبانو، وأستريسك، وDHCP، وأسماء البريد المستعارة، وFreeRadius تغطي معظم مخططات الدليل بدون تعليمات برمجية مخصصة.
استيراد CSV وتصدير PDF
أنشئ حسابات مجمعة من جداول البيانات وأنشئ أوراق حسابات PDF قابلة للطباعة للموظفين الجدد مباشرة من بيانات الدليل.
التحكم الدقيق في الوصول
تتيح لك ملفات تعريف الخادم، وملفات تعريف الحساب، وأذونات مستوى الوحدة النمطية تفويض أجزاء من إدارة الدليل دون منح حقوق مسؤول LDAP كاملة.
واجهة متعددة اللغات
تمت ترجمته إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة حتى تتمكن الفرق الإدارية من العمل بلغتها المفضلة مقابل نفس الدليل المشترك.
لماذا تشغّل LDAP Account Manager على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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