مدير حسابات LDAP (LAM) هو واجهة ويب ناضجة ومفتوحة المصدر لإدارة الحسابات المخزنة في دليل LDAP. بدلاً من تحرير ملفات LDIF أو التعامل مع أوامر ldapsearch و ldapmodify، يدير المسؤولون مستخدمي Unix و Samba، والمجموعات، والمضيفين، وإدخالات DHCP، وحسابات Kopano، وملحقات Asterisk عبر المتصفح. يتفهم LAM مخططات LDAP الأكثر شيوعًا بشكل جاهز ويوفر محررات مدركة للنوع لكل منها.

يجمع هذا القالب LAM مع خادم دليل OpenLDAP بحيث تعمل حزمة الهوية بأكملها على خادم افتراضي خاص واحد (VPS) خلف Traefik HTTPS. يؤدي استضافة LAM ذاتيًا إلى الاحتفاظ ببيانات اعتماد الدليل وعضويات المجموعات وبيانات الهوية داخل البنية التحتية الخاصة بك دون الاعتماد على موفري هوية تابعين لجهات خارجية أو رسوم SaaS لكل مقعد.