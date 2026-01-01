نشر TeamMapper بنقرة واحدة.
أداة تخطيط ذهني تعاونية آنية ذاتية الاستضافة للفرق من أجل العصف الذهني والتخطيط وهيكلة الأفكار معًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ TeamMapper
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام TeamMapper
TeamMapper هو تطبيق رسم خرائط ذهنية مفتوح المصدر يتيح للفرق إنشاء الخرائط الذهنية ومشاركتها وتعديلها معًا في الوقت الفعلي عبر WebSockets. تم بناؤه كخليفة لمشروع mindmapp الذي توقف، ويركز على التعاون دون الحاجة إلى حسابات مستخدمين — شارك رابطًا بصلاحيات العرض فقط أو التعديل ويمكن لأعضاء الفريق الانضمام إلى الجلسة على الفور.
تتيح استضافة TeamMapper ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بجلسات العصف الذهني وخطط المشاريع ومعرفة الفريق بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. افتراضيًا، يتم حذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد 30 يومًا للامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتيح نافذة الاحتفاظ القابلة للتكوين للفرق في البيئات المنظمة ضبط سلوك الخصوصية ليتناسب مع سياساتهم الخاصة دون الاعتماد على مزود خدمة SaaS خارجي.
الميزات الرئيسية لـ TeamMapper
التعاون في الوقت الفعلي
تسمح الجلسات المعتمدة على WebSocket لعدة زملاء بتحرير نفس الخريطة الذهنية في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لكل شخص متصل بالخريطة.
عدم مشاركة الحساب
شارك خريطة ذهنية باستخدام رابط أو رمز QR مع صلاحيات العرض فقط أو التعديل — يمكن للضيوف الانضمام دون إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.
تخصيص العقدة الغني
أضف الصور والأيقونات والألوان وأنماط الخطوط والروابط التشعبية إلى العقد لتحويل المخططات المسطحة إلى رسوم بيانية منظمة بصريًا ومناسبة للعروض التقديمية.
استيراد وتصدير
نقل الخرائط الذهنية داخل وخارج TeamMapper باستخدام تنسيقات JSON أو Mermaid أو SVG أو PDF أو PNG للمشاركة مع أصحاب المصلحة أو الأرشفة دون اتصال بالإنترنت.
إعدادات افتراضية متوافقة مع GDPR
تُحذف الخرائط الذهنية تلقائيًا بعد فترة استبقاء قابلة للتكوين (30 يومًا افتراضيًا)، مما يساعد الفرق على تلبية متطلبات الخصوصية دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.
تراجع والاختصارات
سجل كامل للتراجع/الإعادة ومجموعة شاملة من اختصارات لوحة المفاتيح تحافظ على سرعة المحرر للمستخدمين المتقدمين الذين ينشئون خرائط ذهنية كبيرة أو متداخلة بعمق.
لماذا تشغّل TeamMapper على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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