HyperDX هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات في واجهة واحدة — بديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Datadog وأدوات APM التجارية الأخرى. تم بناؤه على ClickHouse للاستعلامات السريعة عبر القياس عن بعد عالي الكاردينالية ويتحدث OpenTelemetry بشكل أصلي، بحيث يمكن لأي تطبيق مزود بـ OTEL إرسال البيانات دون الحاجة إلى مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.

استضافة HyperDX ذاتيًا على VPS الخاص بك تتجنب رسوم الاستيعاب لكل مضيف ولكل جيجابايت التي تتزايد بشكل غير متوقع مع حركة المرور. السجلات والتتبعات وبيانات جلسات المستخدم — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات العملاء وحمولات API وتفاصيل النظام الداخلية — تبقى على البنية التحتية الخاصة بك مع الاحتفاظ والوصول الذي تتحكم فيه بالكامل.