انشر HyperDX بنقرة واحدة.
منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادات تشغيل الجلسات في واجهة على غرار Datadog.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HyperDX
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HyperDX
HyperDX هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر توحد السجلات والتتبعات والمقاييس وإعادة تشغيل الجلسات في واجهة واحدة — بديل قابل للاستضافة الذاتية لـ Datadog وأدوات APM التجارية الأخرى. تم بناؤه على ClickHouse للاستعلامات السريعة عبر القياس عن بعد عالي الكاردينالية ويتحدث OpenTelemetry بشكل أصلي، بحيث يمكن لأي تطبيق مزود بـ OTEL إرسال البيانات دون الحاجة إلى مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.
استضافة HyperDX ذاتيًا على VPS الخاص بك تتجنب رسوم الاستيعاب لكل مضيف ولكل جيجابايت التي تتزايد بشكل غير متوقع مع حركة المرور. السجلات والتتبعات وبيانات جلسات المستخدم — التي غالبًا ما تحتوي على معرفات العملاء وحمولات API وتفاصيل النظام الداخلية — تبقى على البنية التحتية الخاصة بك مع الاحتفاظ والوصول الذي تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ HyperDX
الرصد الموحد
تتواجد السجلات، والتتبعات، والمقاييس، وإعادات جلسات العمل في واجهة مستخدم واحدة، بحيث يمكن للمهندسين الانتقال من طلب فاشل إلى تتبعه الكامل دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.
OpenTelemetry أصلي
استوعب البيانات من أي خدمة مجهزة بـ OpenTelemetry عبر OTLP gRPC أو HTTP — لا يلزم وجود مصدّرين مخصصين أو وكلاء احتكاريين.
استعلامات مدعومة بـ ClickHouse
مبني على ClickHouse لإجراء عمليات بحث في أقل من ثانية عبر السجلات والتتبعات عالية التباين، بدون تجميع مسبق أو مقايضات في أخذ العينات.
إعادات الجلسات
إعادة تشغيل جلسات المستخدم الأمامية المرتبطة بتتبعات الواجهة الخلفية لمعرفة ما فعله المستخدم بالضبط في اللحظات التي سبقت حدوث خطأ.
لوحات المعلومات والتنبيهات
أنشئ رسومًا بيانية مخصصة من أي إشارة وقم بتفعيل التنبيهات بناءً على أنماط السجل أو أخطاء التتبع أو عتبات المقاييس عبر Slack أو PagerDuty أو webhooks.
خصوصية الاستضافة الذاتية
احتفظ بمعرفات العملاء، وحمولات API، وتفاصيل النظام الداخلية على البنية التحتية الخاصة بك بدون تسعير لكل مضيف أو لكل جيجابايت.
لماذا تشغّل HyperDX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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