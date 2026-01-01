نشر LibreSpeed بتثبيت بنقرة واحدة.
اختبار سرعة الإنترنت المستضاف ذاتيًا والذي يعمل في أي متصفح دون الحاجة إلى فلاش أو جافا أو إضافات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LibreSpeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LibreSpeed
LibreSpeed هو اختبار سرعة خفيف الوزن ومفتوح المصدر بتقنية HTML5 يقيس سرعة التنزيل والتحميل وزمن الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) مباشرة في المتصفح. على عكس مواقع اختبار السرعة التجارية، فإنه يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، بحيث يمكنك نشر اختبار سرعة خاص لفريقك أو مزود خدمة الإنترنت أو عملائك دون إرسال حركة المرور عبر خوادم قياس تابعة لجهات خارجية.
تتيح لك استضافة LibreSpeed ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحصول على قياسات دقيقة وقابلة للتكرار مقابل خادم تثق به، مع قاعدة بيانات لنتائج كل اختبار تتيح لك مقارنة جودة الاتصال بمرور الوقت. تعمل الاختبارات على أي متصفح حديث لسطح المكتب أو الهاتف المحمول دون الحاجة إلى خطوة تثبيت أو تطبيق عميل.
الميزات الرئيسية لـ LibreSpeed
اختبار المتصفح بدون تثبيت
HTML5 و JavaScript خالص — يعمل في أي متصفح حديث على سطح المكتب أو الجوال، دون الحاجة إلى Flash أو Java أو تنزيل.
تحميل، رفع، بينج، تذبذب
يُبلغ عن جميع المقاييس القياسية الأربعة مع مدة اختبار قابلة للتكوين وأعداد اتصالات متزامنة للحصول على نتائج دقيقة.
قاعدة بيانات النتائج
تخزن الواجهة الخلفية المدمجة SQLite أو MySQL كل تشغيل اختبار مع الطابع الزمني وعنوان IP ومزود خدمة الإنترنت (ISP) حتى تتمكن من تتبع التغييرات بمرور الوقت.
علامة تجارية قابلة للتخصيص
عدّل واجهة HTML الأمامية، واستبدل الشعار، وطبّق نسقك الخاص لإطلاق اختبار سرعة يحمل علامتك التجارية بالكامل لمؤسستك.
البحث عن IP و ISP
يثري تكامل ipinfo.io الاختياري كل نتيجة بمعلومات عن مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بالزائر، والمؤسسة، والموقع التقريبي.
لماذا تشغّل LibreSpeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."