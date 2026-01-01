LibreSpeed هو اختبار سرعة خفيف الوزن ومفتوح المصدر بتقنية HTML5 يقيس سرعة التنزيل والتحميل وزمن الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) مباشرة في المتصفح. على عكس مواقع اختبار السرعة التجارية، فإنه يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم فيها، بحيث يمكنك نشر اختبار سرعة خاص لفريقك أو مزود خدمة الإنترنت أو عملائك دون إرسال حركة المرور عبر خوادم قياس تابعة لجهات خارجية.

تتيح لك استضافة LibreSpeed ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحصول على قياسات دقيقة وقابلة للتكرار مقابل خادم تثق به، مع قاعدة بيانات لنتائج كل اختبار تتيح لك مقارنة جودة الاتصال بمرور الوقت. تعمل الاختبارات على أي متصفح حديث لسطح المكتب أو الهاتف المحمول دون الحاجة إلى خطوة تثبيت أو تطبيق عميل.