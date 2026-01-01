Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، يخزن كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown و JSON على القرص. لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن النظام بأكمله أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم من أنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.

يمنح استضافة Bludit ذاتياً على خادم VPS المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم وقوالبهم، دون رسوم استضافة من طرف ثالث ودون قيود على المنصة. يمكن تحرير المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة على نظام الملفات، ويأتي المشروع مزوداً بمدير صور مدمج، ونظام إضافات، وقوالب حديثة جاهزة للتخصيص.