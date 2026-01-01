نشر Bludit بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بسيط، سريع، وآمن يعتمد على الملفات المسطحة للمدونات الشخصية والمواقع الصغيرة، ولا يتطلب قاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Bludit
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bludit
Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، يخزن كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown و JSON على القرص. لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن النظام بأكمله أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم من أنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.
يمنح استضافة Bludit ذاتياً على خادم VPS المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم وقوالبهم، دون رسوم استضافة من طرف ثالث ودون قيود على المنصة. يمكن تحرير المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة على نظام الملفات، ويأتي المشروع مزوداً بمدير صور مدمج، ونظام إضافات، وقوالب حديثة جاهزة للتخصيص.
الميزات الرئيسية لـ Bludit
لا حاجة لقاعدة بيانات
يخزن كل المحتوى في ملفات Markdown و JSON مسطحة، مما يجعل النشر والنسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدارات بسيطًا مثل نسخ مجلد.
نشر Markdown
اكتب المنشورات والصفحات باستخدام Markdown مع محرر مستند إلى المتصفح يدعم المسودات والنشر المجدول والفئات.
القوالب والإضافات
تخصيص المظهر باستخدام السمات الحديثة المدمجة وتوسيع الوظائف من خلال نظام المكونات الإضافية دون المساس بالشفرة الأساسية.
مدير صور مدمج
تحميل وتنظيم وتضمين الصور من مكتبة وسائط مدمجة في لوحة الإدارة بدون خدمات تخزين خارجية.
أدوار متعددة المستخدمين
ادعُ المحررين والمؤلفين بصلاحيات مميزة حتى يتمكن العديد من المساهمين من النشر دون مشاركة حساب واحد.
لماذا تشغّل Bludit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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