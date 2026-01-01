Kestra هي منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل مدفوعة بالأحداث، مصممة للمهندسين الذين يحتاجون إلى جدولة وتشغيل ومراقبة مسارات العمل المعقدة دون كتابة تعليمات برمجية للبنية التحتية المتكررة. تجمع بين تعريف سير العمل التصريحي القائم على YAML مع محرر مرئي في الوقت الفعلي، ورسم بياني حي للتوپولوجيا، وإعادة تشغيل التنفيذ — مما يجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين وقوية بما يكفي لفرق هندسة البيانات واسعة النطاق.

استضافة Kestra ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك مهام سير عمل غير محدودة، وسيادة كاملة على البيانات، والقدرة على الاتصال بأي خدمة داخلية أو قاعدة بيانات دون الكشف عن بيانات الاعتماد لمورد SaaS. تغطي مكتبة المكونات الإضافية المضمنة أكثر من 400 عملية تكامل جاهزة للاستخدام.