نشر Kestra بنقرة واحدة.
منصة تنسيق سير العمل مفتوحة المصدر التي تتيح لك إنشاء وجدولة ومراقبة مسارات البيانات وسير عمل الأتمتة باستخدام محرر مرئي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kestra
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kestra
Kestra هي منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل مدفوعة بالأحداث، مصممة للمهندسين الذين يحتاجون إلى جدولة وتشغيل ومراقبة مسارات العمل المعقدة دون كتابة تعليمات برمجية للبنية التحتية المتكررة. تجمع بين تعريف سير العمل التصريحي القائم على YAML مع محرر مرئي في الوقت الفعلي، ورسم بياني حي للتوپولوجيا، وإعادة تشغيل التنفيذ — مما يجعلها سهلة الاستخدام للمبتدئين وقوية بما يكفي لفرق هندسة البيانات واسعة النطاق.
استضافة Kestra ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك مهام سير عمل غير محدودة، وسيادة كاملة على البيانات، والقدرة على الاتصال بأي خدمة داخلية أو قاعدة بيانات دون الكشف عن بيانات الاعتماد لمورد SaaS. تغطي مكتبة المكونات الإضافية المضمنة أكثر من 400 عملية تكامل جاهزة للاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Kestra
محرر سير العمل المرئي
أنشئ وقم بتحرير سير العمل في عرض طوبولوجي قائم على المتصفح يعرض مباشرةً أثناء كتابة YAML — لا حاجة لأداة رسم تخطيطي منفصلة.
مشغلات مدفوعة بالأحداث
قم بتشغيل مهام سير العمل وفقًا لجداول زمنية، أو الويب هوكس، أو وصول الملفات، أو أحداث قائمة انتظار الرسائل، أو تغييرات قاعدة البيانات باستخدام أنواع المشغلات المدمجة.
أكثر من 400 إضافة
اتصل بـ AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs, وعشرات من قواعد البيانات دون كتابة رمز الموصل.
إعادة تشغيل التنفيذ
أعد تشغيل أي تنفيذ سابق من أي مهمة، وافحص المدخلات والمخرجات في كل خطوة، واكتشف الأخطاء وأصلحها دون إعادة تشغيل المسار بأكمله.
تنفيذ المهام المتوازية
قم بتشغيل مجموعات المهام بالتوازي أو بالتسلسل ضمن سير العمل نفسه لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد وتقليل زمن انتقال خط الأنابيب من البداية إلى النهاية.
لماذا تشغّل Kestra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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