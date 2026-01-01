نشر CockroachDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات SQL موزعة مصممة للتطبيقات السحابية الأصلية التي تتطلب المرونة والاتساق وقابلية التوسع الأفقي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ CockroachDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام CockroachDB
CockroachDB هي قاعدة بيانات SQL موزعة مفتوحة المصدر مصممة لتحمل أعطال الأجهزة والانقطاعات الإقليمية دون المساس بالاتساق. تتحدث بروتوكول PostgreSQL السلكي، مما يعني أن برامج تشغيل وأدوات PostgreSQL الحالية تعمل دون تغييرات في التعليمات البرمجية، مع توفير التجزئة التلقائية، والتقسيم الجغرافي، والنسخ المتماثل متعدد المناطق بشكل أساسي.
نشر CockroachDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك قاعدة بيانات SQL جاهزة للإنتاج مع ضمانات ACID، وتجاوز الفشل التلقائي، ووحدة تحكم DB مدمجة لمراقبة صحة المجموعة—دون تكلفة أو تعقيد خدمات قواعد البيانات السحابية المدارة. إنه مثالي للتطبيقات التي تتطلب وقت تشغيل صفري وضمانات معاملات قوية.
الميزات الرئيسية لـ CockroachDB
توافق PostgreSQL
يتحدث CockroachDB بروتوكول PostgreSQL السلكي، لذا فإن أي برنامج تشغيل PostgreSQL أو ORM أو أداة يتصل بدون تغييرات في الكود، مما يجعل عملية الترحيل مباشرة.
النسخ المتماثل الأوتوماتيكي للبيانات
يتم نسخ البيانات تلقائيًا عبر العقد بعوامل تكرار قابلة للتكوين، بحيث يستمر التجمع في خدمة عمليات القراءة والكتابة حتى عند فشل إحدى العقد.
معاملات ACID الموزعة
يضمن العزل التسلسلي الكامل أن تكون كل معاملة متسقة عبر جميع العقد، مما يلغي القراءات غير النظيفة والكتابات الوهمية الشائعة في الأنظمة المتسقة في نهاية المطاف.
وحدة تحكم قاعدة البيانات المدمجة
توفر لوحة معلومات الويب المتكاملة رؤية في الوقت الفعلي لأداء الاستعلامات، وطوبولوجيا الكتلة، واستخدام التخزين، والعبارات النشطة دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
التوسع الأفقي
أضف العقد لتوسيع السعة والإنتاجية خطيًا؛ يقوم CockroachDB بإعادة موازنة البيانات تلقائيًا دون توقف أو تدخل يدوي.
لماذا تشغّل CockroachDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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