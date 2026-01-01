انشر Rotki بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع محفظة العملات المشفرة مفتوح المصدر الذي يعالج جميع البيانات محليًا، مما يحافظ على خصوصية معلوماتك المالية بشكل كامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Rotki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Rotki
Rotki هو أداة مفتوحة المصدر لتتبع المحافظ، والتحليلات، وإعداد التقارير الضريبية مبنية على مبدأ واحد: بياناتك المالية لا تغادر جهازك أبدًا. على عكس تطبيقات المحافظ المركزية التي تجمع الأصول عبر البورصات والمحافظ على خوادمها، يعمل Rotki محليًا ويعالج كل شيء على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا حسابات، لا مشاركة بيانات، لا خطر اختراق.
يتصل بـ Binance و Coinbase و Kraken وعشرات البورصات الأخرى عبر مفاتيح API للقراءة فقط، ويتتبع محافظ Ethereum و Bitcoin، ويراقب مراكز DeFi في بروتوكولات مثل Aave و Uniswap. تمنحك الاستضافة الذاتية وصولاً دائمًا من أي جهاز دون تعريض مفاتيح API الحساسة لأطراف ثالثة.
الميزات الرئيسية لـ Rotki
معالجة البيانات المحلية
تتم معالجة جميع بيانات المحفظة على الخادم الخاص بك — لا يتم إرسال أي شيء إلى خدمات خارجية، مما يلغي خطر اختراق البيانات المالية.
تتبع التبادلات المتعددة
يتصل ببينانس، كوين بيس، كراكن، والعديد من البورصات الأخرى عبر مفاتيح API للقراءة فقط للحصول على رؤية موحدة للمحفظة.
دعم بروتوكول DeFi
يكتشف تلقائيًا المراكز في Aave و Compound و Uniswap و MakerDAO وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) الأخرى، بما في ذلك العوائد والمكافآت.
إعداد تقرير الضريبة
ينشئ تقارير مفصلة عن التداولات والدخل والأحداث الخاضعة للضريبة، منسقة للمحاسبين أو للاستيراد في برامج الضرائب.
مراقبة البلوكتشين
يتتبع عناوين إيثريوم مع جميع رموز ERC-20، وعناوين بيتكوين، وممتلكات NFT مع تقييم في الوقت الفعلي.
لماذا تشغّل Rotki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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