انشر SnapOtter بنقرة واحدة.
مجموعة معالجة الصور المستضافة ذاتيًا مع أكثر من 55 أداة، وميزات الذكاء الاصطناعي المحلية، وخطوط أنابيب الدفعات — الصور لا تغادر خادمك أبدًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SnapOtter
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SnapOtter
SnapOtter هي منصة لمعالجة الصور ذاتية الاستضافة تجمع بين مجموعة أدوات تحرير شاملة — تغيير الحجم، القص، الضغط، التحويل، إضافة العلامات المائية، والمزيد — مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحلية بما في ذلك إزالة الخلفية، تحسين دقة الصور، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستعادة الصور. تتم جميع المعالجة على خادمك الخاص باستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، لذلك لا تمر الملفات الأصلية والنتائج أبداً عبر خدمات خارجية.
مع دعم لأكثر من 55 صيغة إدخال بما في ذلك 23 صيغة RAW للكاميرا و 14 صيغة إخراج، يتعامل SnapOtter مع كل شيء بدءاً من التعديلات السريعة للصور الفردية وصولاً إلى مهام سير العمل المعقدة التي يتم إنشاؤها باستخدام منشئ المسارات المرئية الخاص به. واجهة برمجة تطبيقات REST مع وثائق Swagger تفاعلية تجعل دمج معالجة الصور أمراً مباشراً في أي تطبيق أو نظام أتمتة.
الميزات الرئيسية لـ SnapOtter
دعم أكثر من 55 تنسيقًا
يعالج JPEG، PNG، WebP، AVIF، TIFF، PDF، SVG، 23 صيغة RAW للكاميرا، والمزيد — تحويل بين أي صيغة مدعومة في عملية واحدة.
معالجة الذكاء الاصطناعي المحلية
إزالة الخلفية، تكبير حجم الصورة، OCR، تحسين الوجه، واستعادة الصور تعمل بالكامل على CPU أو GPU الخاص بخادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد مكالمات API خارجية أو مشاركة بيانات.
منشئ خط أنابيب مرئي
اربط عمليات صور متعددة في مسارات عمل قابلة لإعادة الاستخدام للمعالجة المجمعة، بحيث تعمل مهام سير العمل المتكررة تلقائيًا دون خطوات يدوية في كل مرة.
REST API مع وثائق
كل أداة يمكن الوصول إليها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة مع واجهة مستخدم Swagger تفاعلية في /api/docs، مما يسهل دمج معالجة الصور في التطبيقات والبرامج النصية.
معالجة دفعية
قم بتحميل وتحويل مجلدات كاملة من الصور في مهمة واحدة، مع تطبيق نفس العمليات على مئات الملفات في وقت واحد.
لماذا تشغّل SnapOtter على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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