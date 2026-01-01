SnapOtter هي منصة لمعالجة الصور ذاتية الاستضافة تجمع بين مجموعة أدوات تحرير شاملة — تغيير الحجم، القص، الضغط، التحويل، إضافة العلامات المائية، والمزيد — مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي المحلية بما في ذلك إزالة الخلفية، تحسين دقة الصور، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستعادة الصور. تتم جميع المعالجة على خادمك الخاص باستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) أو وحدة معالجة الرسوميات (GPU)، لذلك لا تمر الملفات الأصلية والنتائج أبداً عبر خدمات خارجية.

مع دعم لأكثر من 55 صيغة إدخال بما في ذلك 23 صيغة RAW للكاميرا و 14 صيغة إخراج، يتعامل SnapOtter مع كل شيء بدءاً من التعديلات السريعة للصور الفردية وصولاً إلى مهام سير العمل المعقدة التي يتم إنشاؤها باستخدام منشئ المسارات المرئية الخاص به. واجهة برمجة تطبيقات REST مع وثائق Swagger تفاعلية تجعل دمج معالجة الصور أمراً مباشراً في أي تطبيق أو نظام أتمتة.