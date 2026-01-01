انشر Buildbot بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل CI/CD مرن ومفتوح المصدر لأتمتة عمليات بناء البرمجيات والاختبارات وعمليات النشر عبر العمال الموزعين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Buildbot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Buildbot
Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم مبني على بايثون يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات التكامل المستمر (CI) المستضافة ذات الرأي المسبق، يمكن تهيئة Buildbot بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بهم دون قيود مخططات YAML التعريفية.
استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بنية البناء التحتية الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، بدون فواتير بالدقيقة، وبدون قيود على المستودعات، وبدون الاعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. يتوسع هيكل السيد-العامل (master-worker) من عامل واحد على خادم افتراضي خاص صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، وكل ذلك يتم تنسيقه من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.
الميزات الرئيسية لـ Buildbot
مسارات مُكوّنة ببايثون
حدد كل خطوة بناء، ومحفز، وإشعار في كود بايثون لمرونة كاملة لا يمكن أن تضاهيها إعدادات YAML التعريفية.
بنية العمال الموزعة
تشغيل عمليات البناء على أي عدد من العمال — حاويات محلية، أو أجهزة بعيدة، أو أجهزة افتراضية سحابية — يتم تنسيقها جميعًا من جهاز رئيسي واحد.
لوحة تحكم بناء الويب
مراقبة سجل البناء، والتقدم المباشر، وحالة العامل من واجهة ويب Buildbot مع عروض الشلال، ووحدة التحكم، والشبكة.
جدولة مرنة
قم بتشغيل عمليات البناء بناءً على التزامات الكود، أو الجداول الزمنية، أو الطلبات اليدوية، أو نتائج البناء السابق، باستخدام كائنات جدولة قابلة للتركيب.
REST API والمراسلون
استعلام حالة البناء عبر واجهة برمجة تطبيقات REST وإرسال إشعارات إلى البريد الإلكتروني، سلاك، فحوصات حالة GitHub، أو أي نقطة نهاية ويب هوك مخصصة.
لماذا تشغّل Buildbot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."