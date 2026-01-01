Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم مبني على بايثون يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات التكامل المستمر (CI) المستضافة ذات الرأي المسبق، يمكن تهيئة Buildbot بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بهم دون قيود مخططات YAML التعريفية.

استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على بنية البناء التحتية الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، بدون فواتير بالدقيقة، وبدون قيود على المستودعات، وبدون الاعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. يتوسع هيكل السيد-العامل (master-worker) من عامل واحد على خادم افتراضي خاص صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، وكل ذلك يتم تنسيقه من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.