Expensave هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع النفقات، مصمم للأفراد والعائلات الذين يرغبون في التحكم الكامل ببياناتهم المالية. بفضل تقاويم النفقات المشتركة، واستيراد كشوف الحسابات المصرفية، وتقارير عادات الإنفاق، يحول هذا التطبيق بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعدك على فهم أين تذهب أموالك.

إن استضافة Expensave ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية الحساسة بعيدًا عن خوادم الجهات التجارية الخارجية، ويلغي رسوم الاشتراك المتكررة، ويمنح كل فرد في الأسرة إمكانية الوصول دون مشاركة بيانات الاعتماد — بينما تحمي النسخ الاحتياطية التلقائية سنوات من سجل الإنفاق.