انشر Expensave بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع النفقات الشخصية والعائلية مفتوح المصدر لمراقبة عادات الإنفاق وإدارة ميزانيات الأسرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Expensave
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Expensave
Expensave هو تطبيق مفتوح المصدر لتتبع النفقات، مصمم للأفراد والعائلات الذين يرغبون في التحكم الكامل ببياناتهم المالية. بفضل تقاويم النفقات المشتركة، واستيراد كشوف الحسابات المصرفية، وتقارير عادات الإنفاق، يحول هذا التطبيق بيانات المعاملات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعدك على فهم أين تذهب أموالك.
إن استضافة Expensave ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية الحساسة بعيدًا عن خوادم الجهات التجارية الخارجية، ويلغي رسوم الاشتراك المتكررة، ويمنح كل فرد في الأسرة إمكانية الوصول دون مشاركة بيانات الاعتماد — بينما تحمي النسخ الاحتياطية التلقائية سنوات من سجل الإنفاق.
الميزات الرئيسية لـ Expensave
تقاويم المصروفات المشتركة
يمكن لعدة مستخدمين المساهمة في نفس التقويم، مما يسهل على العائلات وزملاء السكن الحفاظ على شفافية ميزانية الأسرة.
استيراد كشف الحساب البنكي
استورد الكشوفات من المؤسسات المالية لتعبئة المعاملات تلقائيًا، مما يقلل من الإدخال اليدوي ويضمن سجلات إنفاق كاملة.
تقارير عادات الإنفاق
تحلل التحليلات المرئية الإيرادات والمصروفات حسب الفئة بمرور الوقت، كاشفة عن أنماط تساعدك على اتخاذ قرارات ميزانية أكثر ذكاءً.
تطبيق ويب تقدمي
يتيح لك تطبيق الويب التقدمي (PWA) المتجاوب مع الجوال تسجيل النفقات من أي جهاز على الفور، حتى لا تفوتك أي معاملة أثناء التنقل.
تصميم يضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع البيانات المالية على خادمك الخاص — لا تحليلات من طرف ثالث، لا رسوم اشتراك، ولا خطر إغلاق منصة تجارية.
لماذا تشغّل Expensave على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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