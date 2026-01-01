Gopeed هو مدير تنزيلات مفتوح المصدر وعالي السرعة يسرع عمليات النقل عن طريق تقسيم كل ملف إلى اتصالات متزامنة متعددة. يدعم HTTP و HTTPS و BitTorrent وروابط المغناطيس بشكل جاهز، ويسمح لك نظام الإضافات الخاص به بإضافة دعم لمواقع وبروتوكولات إضافية. مبني على محرك Go بواجهة ويب نظيفة، يعمل Gopeed بنفس الطريقة في أي مكان ويتم إدارته بالكامل من متصفحك.

استضافة Gopeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل بسرعة عرض النطاق الترددي لمركز البيانات وتكتمل في الخلفية، بغض النظر عن جهازك المحلي أو اتصالك. يتم تخزين الملفات المكتملة على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتحتفظ بالتحكم الكامل في سجل التنزيلات وبياناتك دون الاعتماد على إضافات المتصفح أو خدمات التنزيل التجارية.