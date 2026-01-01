انشر Gopeed بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير تنزيل عالي السرعة ومتعدد البروتوكولات يدعم HTTP و BitTorrent وروابط المغناطيس من أي متصفح ويب.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gopeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gopeed
Gopeed هو مدير تنزيلات مفتوح المصدر وعالي السرعة يسرع عمليات النقل عن طريق تقسيم كل ملف إلى اتصالات متزامنة متعددة. يدعم HTTP و HTTPS و BitTorrent وروابط المغناطيس بشكل جاهز، ويسمح لك نظام الإضافات الخاص به بإضافة دعم لمواقع وبروتوكولات إضافية. مبني على محرك Go بواجهة ويب نظيفة، يعمل Gopeed بنفس الطريقة في أي مكان ويتم إدارته بالكامل من متصفحك.
استضافة Gopeed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن التنزيلات تعمل بسرعة عرض النطاق الترددي لمركز البيانات وتكتمل في الخلفية، بغض النظر عن جهازك المحلي أو اتصالك. يتم تخزين الملفات المكتملة على جانب الخادم لاسترجاعها لاحقًا، وتحتفظ بالتحكم الكامل في سجل التنزيلات وبياناتك دون الاعتماد على إضافات المتصفح أو خدمات التنزيل التجارية.
الميزات الرئيسية لـ Gopeed
تسريع الاتصالات المتعددة
يقسم كل تنزيل إلى اتصالات متوازية متعددة لاستخدام كل النطاق الترددي المتاح والانتهاء بشكل أسرع.
دعم متعدد البروتوكولات
تحميل عبر HTTP، HTTPS، BitTorrent، وروابط المغناطيس من واجهة موحدة واحدة.
نظام الملحقات
ثبّت الإضافات لإضافة دعم لمواقع جديدة وبروتوكولات وسلوك تنزيل مخصص.
إدارة عبر المتصفح
صف، راقب، وتحكم في كل عملية تنزيل من أي جهاز باستخدام متصفح ويب — لا يتطلب تثبيت أي عميل.
سرعات تحميل مركز البيانات
تعمل التنزيلات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بأقصى عرض نطاق ترددي للخادم، مما يحرر جهازك المحلي واتصالك بالإنترنت.
لماذا تشغّل Gopeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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