HedgeDoc هو محرر Markdown تعاوني مفتوح المصدر حيث يمكن لعدة أشخاص كتابة وتحرير نفس المستند في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والمزامنة الفورية. بالإضافة إلى Markdown الأساسي، يدعم الرسوم البيانية المضمنة عبر Mermaid وPlantUML، وصيغ الرياضيات عبر KaTeX، وكتل التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة لأكثر من 100 لغة، ووضع العرض التقديمي الذي يحول أي ملاحظة إلى مجموعة شرائح.

استضافة HedgeDoc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الوثائق الحساسة وقرارات البنية الداخلية والملاحظات الخاصة ضمن البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا وصول لبيانات طرف ثالث، وتحكم كامل في طرق المصادقة بما في ذلك LDAP وOAuth وSAML لبيئات الشركات.