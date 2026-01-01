انشر HedgeDoc بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر ماركداون تعاوني مفتوح المصدر يعمل في الوقت الفعلي، مخصص للفرق لكتابة المستندات ومراجعتها ومشاركتها معًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HedgeDoc
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HedgeDoc
HedgeDoc هو محرر Markdown تعاوني مفتوح المصدر حيث يمكن لعدة أشخاص كتابة وتحرير نفس المستند في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والمزامنة الفورية. بالإضافة إلى Markdown الأساسي، يدعم الرسوم البيانية المضمنة عبر Mermaid وPlantUML، وصيغ الرياضيات عبر KaTeX، وكتل التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة لأكثر من 100 لغة، ووضع العرض التقديمي الذي يحول أي ملاحظة إلى مجموعة شرائح.
استضافة HedgeDoc ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الوثائق الحساسة وقرارات البنية الداخلية والملاحظات الخاصة ضمن البنية التحتية الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا وصول لبيانات طرف ثالث، وتحكم كامل في طرق المصادقة بما في ذلك LDAP وOAuth وSAML لبيئات الشركات.
الميزات الرئيسية لـ HedgeDoc
التعاون في الوقت الفعلي
يقوم مؤلفون متعددون بتحرير نفس المستند في وقت واحد مع مواقع المؤشر المباشرة والتحديثات الفورية، مما يحافظ على تزامن الفرق البعيدة دون تعارضات في الدمج.
رسوم بيانية ورياضيات
تضمين رسوم بيانية من Mermaid و Graphviz و PlantUML جنبًا إلى جنب مع تعبيرات KaTeX الرياضية مباشرة في Markdown، مما يجعل HedgeDoc مثاليًا للوثائق التقنية والأكاديمية.
وضع العرض التقديمي
حوّل أي مستند Markdown إلى عرض شرائح بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى برامج عرض تقديمية منفصلة للمحادثات والعروض التوضيحية الداخلية.
أذونات مرنة
عيّن المستندات كعامة أو محمية أو خاصة وتحكم في من يمكنه العرض أو التعليق أو التعديل — بدءًا من الويكيات المجتمعية المفتوحة وصولاً إلى المواصفات الداخلية السرية.
دعم مصادقة المؤسسات
تكامل مع LDAP، وموفري OAuth، وSAML، والحسابات المحلية حتى تتمكن الفرق من تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية الحالية دون الحاجة إلى إدارة كلمات مرور منفصلة.
لماذا تشغّل HedgeDoc على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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