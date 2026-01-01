انشر JupyterLab بنقرة واحدة.
بيئة تطوير متكاملة (IDE) قائمة على الويب من الجيل التالي للمفكرات التفاعلية والمحطات الطرفية ومحررات الأكواد في بيئة علم بيانات موحدة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ JupyterLab
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام JupyterLab
يُعد JupyterLab الخلف الحديث لـ Jupyter Notebook، حيث يقدم واجهة مرنة ومتعددة الألواح تجمع بين دفاتر الملاحظات التفاعلية، ومحطة طرفية، ومحرر أكواد، ومتصفح ملفات، وعارضات مخرجات في مساحة عمل واحدة قائمة على المتصفح. يدعم أكثر من 40 نواة لغة ويتكامل مع Git وقواعد البيانات والتخزين السحابي من خلال نظام بيئي غني للإضافات.
تمنح استضافة JupyterLab على خادم افتراضي خاص (VPS) علماء البيانات والباحثين موارد حوسبة مخصصة بدون قيود على وقت التنفيذ، ولا حدود للذاكرة، ولا عمليات إعادة تعيين للجلسات. تبقى حزمك المثبتة وبيئاتك المكونة ومجموعات بياناتك المخزنة مؤقتًا قائمة بين الجلسات، مما يلغي دورة إعادة التثبيت المستمرة الشائعة في خدمات دفاتر الملاحظات السحابية.
الميزات الرئيسية لـ JupyterLab
مساحة عمل موحدة
اعمل مع دفاتر الملاحظات، والمحطات الطرفية، ومحررات النصوص، ومتصفحات الملفات في وقت واحد في واجهة متعددة اللوحات قابلة للترتيب — لا يوجد تبديل للسياق بين الأدوات.
نوى متعددة اللغات
قم بتشغيل Python و R و Julia وأكثر من 40 نواة لغة أخرى، والتبديل بينها في نفس الجلسة لاستخدام أفضل أداة لكل مهمة.
محطة مدمجة
تثبيت الحزم باستخدام pip أو conda، وإدارة مستودعات Git، وتشغيل أوامر النظام مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى عميل SSH منفصل.
التعاون في الوقت الفعلي
مشاركة جلسات دفتر الملاحظات مع الزملاء للتحرير المتزامن، مما يتيح التحليل المباشر الثنائي وتطوير النماذج التعاوني.
النظام البيئي للإضافات
وسّع JupyterLab من خلال تكامل Git، وموصلات قواعد البيانات، وفاحصات المتغيرات، وأدوات التصور، وذلك عبر مكتبة متنامية من إضافات المجتمع.
لماذا تشغّل JupyterLab على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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