يُعد JupyterLab الخلف الحديث لـ Jupyter Notebook، حيث يقدم واجهة مرنة ومتعددة الألواح تجمع بين دفاتر الملاحظات التفاعلية، ومحطة طرفية، ومحرر أكواد، ومتصفح ملفات، وعارضات مخرجات في مساحة عمل واحدة قائمة على المتصفح. يدعم أكثر من 40 نواة لغة ويتكامل مع Git وقواعد البيانات والتخزين السحابي من خلال نظام بيئي غني للإضافات.

تمنح استضافة JupyterLab على خادم افتراضي خاص (VPS) علماء البيانات والباحثين موارد حوسبة مخصصة بدون قيود على وقت التنفيذ، ولا حدود للذاكرة، ولا عمليات إعادة تعيين للجلسات. تبقى حزمك المثبتة وبيئاتك المكونة ومجموعات بياناتك المخزنة مؤقتًا قائمة بين الجلسات، مما يلغي دورة إعادة التثبيت المستمرة الشائعة في خدمات دفاتر الملاحظات السحابية.