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قاعدة بيانات مفتاح-قيمة تعتمد على بروتوكول Redis ومستندة إلى القرص، وتخزن بيانات أكثر بكثير لكل جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مقارنة بـ Redis الموجود في الذاكرة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Kvrocks
Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يحتفظ بمجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الجهاز، وهو مثالي لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفاً للغاية.
يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن (async binlog replication)، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل (failover)، ووضع مجموعة (cluster mode) مُدار مركزياً. يمنح استضافة Kvrocks ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات متجراً متوافقاً مع Redis ودائماً مع تحكم كامل في ضبط RocksDB، والضغط، وتخطيط التخزين، بدون تسعير الخدمات المدارة.
الميزات الرئيسية لـ Apache Kvrocks
متوافق مع بروتوكول Redis
يعمل مع كل مكتبة عميل Redis من خلال التحدث ببروتوكول RESP القياسي على المنفذ 6666 — السلاسل، والتجزئات، والقوائم، والمجموعات، والمجموعات المرتبة، والتدفقات، والصور النقطية كلها تتصرف مثل Redis.
تخزين مدعوم بالأقراص
يحتفظ محرك RocksDB بمجموعة البيانات الكاملة على القرص، لذا تتناسب السعة مع التخزين بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وغالبًا ما يحمل عشرات أضعاف البيانات لكل خادم افتراضي خاص (VPS) مقارنة بـ Redis.
مساحات الأسماء مع الرموز
دعم مساحات الأسماء متعددة المستأجرين يخصص رمزًا مميزًا منفصلاً لكل قاعدة بيانات منطقية بحيث يمكن مشاركة مثيل Kvrocks واحد بأمان عبر التطبيقات.
النسخ المتماثل غير المتزامن
يقوم نسخ سجل التغييرات (binlog) على غرار MySQL بتدفق عمليات الكتابة إلى النسخ المتماثلة لتحقيق قابلية التوسع في القراءة، والنسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث دون التأثير على الخادم الأساسي.
عنقود ورقيب
يتيح وضع مجموعة Redis الأصلي وتوافق Redis Sentinel التجزئة الأفقية والتحويل التلقائي عند الفشل باستخدام أدوات Redis الحالية.
لماذا تشغّل Apache Kvrocks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
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تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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