Apache Kvrocks هو قاعدة بيانات NoSQL موزعة من نوع مفتاح-قيمة تتحدث بروتوكول Redis RESP ولكنها تحتفظ بالبيانات على القرص عبر RocksDB بدلاً من الاحتفاظ بمجموعة البيانات الكاملة في الذاكرة. والنتيجة هي هدف مباشر لأي عميل Redis يحتفظ بمجموعات بيانات أكبر بكثير على نفس الجهاز، وهو مثالي لأعباء العمل التي يصبح فيها Redis في الذاكرة مكلفاً للغاية.

يدعم Kvrocks جميع أنواع بيانات Redis الرئيسية، ومساحات الأسماء مع رموز مميزة لكل مستأجر، ونسخ سجل التغييرات الثنائي غير المتزامن (async binlog replication)، وRedis Sentinel لتجاوز الفشل (failover)، ووضع مجموعة (cluster mode) مُدار مركزياً. يمنح استضافة Kvrocks ذاتياً على خادم افتراضي خاص (VPS) التطبيقات متجراً متوافقاً مع Redis ودائماً مع تحكم كامل في ضبط RocksDB، والضغط، وتخطيط التخزين، بدون تسعير الخدمات المدارة.