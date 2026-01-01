HandBrake هو محول ترميز الفيديو مفتوح المصدر الأكثر استخدامًا، والقادر على تحويل أي تنسيق فيديو تقريبًا إلى مخرجات حديثة ومتوافقة على نطاق واسع مثل MP4 و MKV. يعمل هذا النشر على تشغيل HandBrake داخل حاوية Docker ويبث واجهته الرسومية الكاملة إلى متصفحك باستخدام noVNC — لا يتطلب تثبيت سطح مكتب. تحصل على واجهة مستخدم HandBrake الكاملة مع جميع إعدادات الترميز المسبقة، ودعم الترجمة، وعلامات الفصول، وخيارات تسريع الأجهزة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح حديث.

تتضمن الحاوية ميزة مجلد المراقبة التي تقوم تلقائيًا بتحويل أي ملفات فيديو تقوم بإسقاطها في دليل الإدخال المخصص، مما يجعل تشغيل مهام الدُفعات غير المراقبة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أمرًا سهلاً.