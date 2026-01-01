انشر HandBrake بنقرة واحدة.
محول ترميز الفيديو مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح، مع التحويل الدفعي ومعالجة مجلد المراقبة التلقائية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ HandBrake
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام HandBrake
HandBrake هو محول ترميز الفيديو مفتوح المصدر الأكثر استخدامًا، والقادر على تحويل أي تنسيق فيديو تقريبًا إلى مخرجات حديثة ومتوافقة على نطاق واسع مثل MP4 و MKV. يعمل هذا النشر على تشغيل HandBrake داخل حاوية Docker ويبث واجهته الرسومية الكاملة إلى متصفحك باستخدام noVNC — لا يتطلب تثبيت سطح مكتب. تحصل على واجهة مستخدم HandBrake الكاملة مع جميع إعدادات الترميز المسبقة، ودعم الترجمة، وعلامات الفصول، وخيارات تسريع الأجهزة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح حديث.
تتضمن الحاوية ميزة مجلد المراقبة التي تقوم تلقائيًا بتحويل أي ملفات فيديو تقوم بإسقاطها في دليل الإدخال المخصص، مما يجعل تشغيل مهام الدُفعات غير المراقبة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أمرًا سهلاً.
الميزات الرئيسية لـ HandBrake
واجهة المستخدم الرسومية القائمة على المتصفح
تُبث واجهة سطح المكتب الكاملة لـ HandBrake مباشرة إلى متصفحك عبر noVNC — يمكنك الوصول إليها من أي مكان دون الحاجة لتثبيت أي برنامج محليًا.
مجلّد المراقبة الأوتوماتيكية
تتم إضافة الملفات الموضوعة في مجلد المراقبة تلقائيًا إلى قائمة الانتظار وتحويلها في الخلفية، مما يتيح المعالجة الدفعية غير المراقبة دون تدخل يدوي.
دعم شامل للأشكال
يقبل تقريبًا أي تنسيق مصدر فيديو ويحولها إلى MP4 أو MKV أو WebM مع تحكم دقيق في برامج الترميز ومعدلات البت والدقة والمسارات الصوتية.
الإعدادات المسبقة للترميز
تستهدف عشرات الإعدادات المسبقة المدمجة أجهزة معينة ومستويات جودة — من ملفات تعريف محسّنة للبث إلى ترميزات أرشيفية عالية الجودة — مما يقلل من وقت الإعداد.
دعم الترجمة والفصول
استيراد، أو تضمين، أو تمرير مسارات الترجمة وعلامات الفصول أثناء التحويل، مع الحفاظ على البيانات الوصفية من ملف المصدر الأصلي.
لماذا تشغّل HandBrake على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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