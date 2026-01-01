Mattermost هو نظام أساسي للتعاون الجماعي مستضاف ذاتيًا يوفر مراسلة شبيهة بـ Slack، ومشاركة الملفات، والمكالمات الصوتية، وأتمتة سير العمل — دون التخلي عن التحكم في بياناتك. مصمم للفرق التقنية والمهتمة بالأمان، يدعم القنوات المتسلسلة، وأكثر من 800 عملية تكامل، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، وLDAP، وأرشفة الامتثال جاهزة للاستخدام.

تُزيل استضافة Mattermost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتحافظ على جميع الرسائل والملفات داخل بنيتك التحتية، وتلبي متطلبات سيادة البيانات الشائعة في بيئات الحكومة والمالية والرعاية الصحية حيث لا تكون الأدوات السحابية فقط مقبولة.