انشر Mattermost بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مراسلة جماعية مفتوحة المصدر مع ملكية كاملة للبيانات وضوابط أمنية على مستوى المؤسسات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Mattermost
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Mattermost
Mattermost هو نظام أساسي للتعاون الجماعي مستضاف ذاتيًا يوفر مراسلة شبيهة بـ Slack، ومشاركة الملفات، والمكالمات الصوتية، وأتمتة سير العمل — دون التخلي عن التحكم في بياناتك. مصمم للفرق التقنية والمهتمة بالأمان، يدعم القنوات المتسلسلة، وأكثر من 800 عملية تكامل، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، وLDAP، وأرشفة الامتثال جاهزة للاستخدام.
تُزيل استضافة Mattermost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتحافظ على جميع الرسائل والملفات داخل بنيتك التحتية، وتلبي متطلبات سيادة البيانات الشائعة في بيئات الحكومة والمالية والرعاية الصحية حيث لا تكون الأدوات السحابية فقط مقبولة.
الميزات الرئيسية لـ Mattermost
رسائل مترابطة
محادثات فريق منظمة في قنوات دائمة مع بحث نصي كامل عبر سجل رسائل غير محدود.
تكاملات غنية
اتصل بأكثر من 800 أداة بما في ذلك GitHub و Jira و Zoom و Jenkins باستخدام webhooks وأوامر سلاش وسوق للمكونات الإضافية.
الصوت والفيديو
مكالمات صوت وفيديو مدمجة مع مشاركة الشاشة تحافظ على التعاون في مكان واحد دون الحاجة للتبديل إلى أدوات خارجية.
أمن المؤسسات
SSO و LDAP والأذونات القائمة على الأدوار وتصدير الامتثال تلبي متطلبات الأمان والامتثال التنظيمية الصارمة.
الملكية والمسؤولية الكاملة للبيانات
جميع الرسائل والملفات موجودة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد وصول للبائع، ولا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا يوجد احتكار للمنصة.
لماذا تشغّل Mattermost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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