Wavelog هو تطبيق حديث لتسجيل هواة اللاسلكي يعتمد على الويب، مخصص لتتبع اتصالات QSO وإدارة تقدم الجوائز عبر برامج DXCC و IOTA و SOTA و POTA. يتكامل مباشرة مع خدمات LoTW و eQSL وخدمات البحث عن سجلات الاتصال، ويدعم التحكم اللاسلكي CAT للتسجيل التلقائي أثناء جلسات التشغيل.

تتيح استضافة Wavelog ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية بيانات سجلاتك وإمكانية الوصول إليها من أي متصفح أو جهاز محمول دون الاعتماد على سحابة طرف ثالث. إن تسجيل المسابقات، وتكامل مجموعة DX، وتصدير ADIF و Cabrillo، ودعم لعدة مشغلين يجعله حلاً كاملاً لتسجيل المحطات لمشغلي هواة اللاسلكي الجادين.