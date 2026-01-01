انشر ويفلوج بتثبيت بنقرة واحدة.
تطبيق تسجيل هواة اللاسلكي المستند إلى الويب لتتبع اتصالات QSO، وإدارة الجوائز، والتكامل مع LoTW و eQSL.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wavelog
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wavelog
Wavelog هو تطبيق حديث لتسجيل هواة اللاسلكي يعتمد على الويب، مخصص لتتبع اتصالات QSO وإدارة تقدم الجوائز عبر برامج DXCC و IOTA و SOTA و POTA. يتكامل مباشرة مع خدمات LoTW و eQSL وخدمات البحث عن سجلات الاتصال، ويدعم التحكم اللاسلكي CAT للتسجيل التلقائي أثناء جلسات التشغيل.
تتيح استضافة Wavelog ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحفاظ على خصوصية بيانات سجلاتك وإمكانية الوصول إليها من أي متصفح أو جهاز محمول دون الاعتماد على سحابة طرف ثالث. إن تسجيل المسابقات، وتكامل مجموعة DX، وتصدير ADIF و Cabrillo، ودعم لعدة مشغلين يجعله حلاً كاملاً لتسجيل المحطات لمشغلي هواة اللاسلكي الجادين.
الميزات الرئيسية لـ Wavelog
تتبع الجوائز
تتبع التقدم نحو DXCC، IOTA، SOTA، POTA، وبرامج جوائز هواة الراديو الرئيسية الأخرى من بيانات سجلاتك.
مزامنة LoTW & eQSL
قم بتحميل وتأكيد اتصالات QSO تلقائيًا مع LoTW و eQSL للحصول على رصيد الجائزة الإلكترونية دون الحاجة إلى تقديم يدوي.
CAT تحكم لاسلكي
اتصل بجهاز الراديو الخاص بك عبر واجهة CAT لملء حقول النطاق والوضع والتردد تلقائيًا أثناء التشغيل المباشر.
تسجيل المسابقة
سجل اتصالات المسابقة (QSOs) مع تتبع التبادلات والتحقق من التكرارات لتشغيل راديو الهواة التنافسي.
تصدير ADIF
صدّر سجلّك الكامل بتنسيق ADIF أو Cabrillo لاستخدامه مع برامج تسجيل أخرى أو أنظمة تقديم الجوائز.
لماذا تشغّل Wavelog على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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