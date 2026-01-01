انشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مع إدارة الجلسات، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 و Firebase Auth.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SuperTokens
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SuperTokens
SuperTokens هو بديل مفتوح المصدر لخدمات المصادقة الاحتكارية مثل Auth0 و Firebase Auth. يوفر واجهة برمجة تطبيقات أساسية (Core API) خلفية تتكامل معها تطبيقاتك باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و Node.js و Python و Go ومنصات الهاتف المحمول. يتعامل SuperTokens مع تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، و OAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الجلسات المتقدمة مع تحديث الرمز المميز التلقائي، والحماية ضد هجمات المصادقة الشائعة — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات موثقة جيدًا.
استضافة SuperTokens ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة تظل في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم يتصاعد ضدك مع نمو تطبيقك. ينشر هذا القالب SuperTokens Core مع PostgreSQL جاهزًا للاستخدام في الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ SuperTokens
طرق مصادقة متعددة
يدعم البريد الإلكتروني/كلمة المرور، والروابط السحرية بدون كلمة مرور، وموفري OAuth الاجتماعيين الجاهزين للاستخدام — أضف التدفقات التي يتوقعها المستخدمون دون الحاجة إلى كود مخصص.
إدارة جلسات متقدمة
يتعامل مع تدوير الرمز المميز، والتحديث التلقائي، وإلغاء الجلسة بشكل آمن، مما يحمي المستخدمين من اختطاف الجلسة وهجمات التثبيت.
مكونات واجهة المستخدم جاهزة
مكونات React و Vue و Angular جاهزة للاستخدام لتسجيل الدخول والتسجيل وإعادة تعيين كلمة المرور، والتي تتناسب مع علامتك التجارية دون الحاجة إلى بناء واجهات مستخدم للمصادقة من الصفر.
المصادقة متعددة العوامل
أضف TOTP أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) المستندة إلى البريد الإلكتروني إلى أي تدفق مصادقة دون الحاجة إلى خدمات طرف ثالث أو رسوم إضافية لكل مستخدم.
الأدوار والأذونات
قم بتعيين الأدوار للمستخدمين وفرض فحوصات الأذونات في تطبيقك باستخدام إدارة المستخدمين والأدوار المدمجة في SuperTokens وواجهة برمجة التطبيقات (API).
لماذا تشغّل SuperTokens على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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