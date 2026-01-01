خصم يصل إلى 69% على SuperTokens

انشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة خلفية للمصادقة مفتوحة المصدر مع إدارة الجلسات، وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور، وOAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 و Firebase Auth.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر SuperTokens بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ SuperTokens

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
MAD217.99
MAD82.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام SuperTokens

SuperTokens هو بديل مفتوح المصدر لخدمات المصادقة الاحتكارية مثل Auth0 و Firebase Auth. يوفر واجهة برمجة تطبيقات أساسية (Core API) خلفية تتكامل معها تطبيقاتك باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و Node.js و Python و Go ومنصات الهاتف المحمول. يتعامل SuperTokens مع تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، و OAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الجلسات المتقدمة مع تحديث الرمز المميز التلقائي، والحماية ضد هجمات المصادقة الشائعة — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات موثقة جيدًا.

استضافة SuperTokens ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة تظل في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم يتصاعد ضدك مع نمو تطبيقك. ينشر هذا القالب SuperTokens Core مع PostgreSQL جاهزًا للاستخدام في الإنتاج.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ SuperTokens

طرق مصادقة متعددة

يدعم البريد الإلكتروني/كلمة المرور، والروابط السحرية بدون كلمة مرور، وموفري OAuth الاجتماعيين الجاهزين للاستخدام — أضف التدفقات التي يتوقعها المستخدمون دون الحاجة إلى كود مخصص.

إدارة جلسات متقدمة

يتعامل مع تدوير الرمز المميز، والتحديث التلقائي، وإلغاء الجلسة بشكل آمن، مما يحمي المستخدمين من اختطاف الجلسة وهجمات التثبيت.

مكونات واجهة المستخدم جاهزة

مكونات React و Vue و Angular جاهزة للاستخدام لتسجيل الدخول والتسجيل وإعادة تعيين كلمة المرور، والتي تتناسب مع علامتك التجارية دون الحاجة إلى بناء واجهات مستخدم للمصادقة من الصفر.

المصادقة متعددة العوامل

أضف TOTP أو المصادقة متعددة العوامل (MFA) المستندة إلى البريد الإلكتروني إلى أي تدفق مصادقة دون الحاجة إلى خدمات طرف ثالث أو رسوم إضافية لكل مستخدم.

الأدوار والأذونات

قم بتعيين الأدوار للمستخدمين وفرض فحوصات الأذونات في تطبيقك باستخدام إدارة المستخدمين والأدوار المدمجة في SuperTokens وواجهة برمجة التطبيقات (API).

لماذا تشغّل SuperTokens على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

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