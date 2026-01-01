SuperTokens هو بديل مفتوح المصدر لخدمات المصادقة الاحتكارية مثل Auth0 و Firebase Auth. يوفر واجهة برمجة تطبيقات أساسية (Core API) خلفية تتكامل معها تطبيقاتك باستخدام حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية لـ React و Node.js و Python و Go ومنصات الهاتف المحمول. يتعامل SuperTokens مع تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور، وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، و OAuth الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، وإدارة الجلسات المتقدمة مع تحديث الرمز المميز التلقائي، والحماية ضد هجمات المصادقة الشائعة — كل ذلك من خلال واجهة برمجة تطبيقات موثقة جيدًا.

استضافة SuperTokens ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد المستخدم وبيانات الجلسة تظل في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مستخدم يتصاعد ضدك مع نمو تطبيقك. ينشر هذا القالب SuperTokens Core مع PostgreSQL جاهزًا للاستخدام في الإنتاج.