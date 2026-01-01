Maintenant هي أداة مراقبة موحدة مفتوحة المصدر تحل محل العديد من الأدوات المستضافة ذاتيًا في آن واحد. ما عليك سوى إسقاط حاوية واحدة، وستكتشف تلقائيًا كل عبء عمل على مضيفك، متتبعةً حالة الحاوية، واستخدام الموارد، ونقاط نهاية HTTP وTCP، وشهادات TLS، وتحديثات الصور، ومخاطر أمان الشبكة من لوحة تحكم واحدة تعمل بتقنية Go.

صُممت Maintenant للمستضيفين الذاتيين والفرق الصغيرة، وتأتي كملف ثنائي واحد مدعوم بـ SQLite، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو أداة شحن سجلات. يتم شحنها عمدًا بدون مصادقة مدمجة وهي مخصصة للعمل خلف وكيلك العكسي الحالي، بحيث تحتفظ بطبقة هوية واحدة عبر مكدسك بينما تمتلك كل مقياس وسطر سجل وتنبيه دون تسعير لكل مضيف أو لكل مقياس.