انشر الآن بتثبيت بنقرة واحدة.
مراقبة Docker و Kubernetes بدون تهيئة مع صحة الحاويات، وفحوصات نقاط النهاية، والشهادات، وصفحة حالة عامة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Maintenant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Maintenant
Maintenant هي أداة مراقبة موحدة مفتوحة المصدر تحل محل العديد من الأدوات المستضافة ذاتيًا في آن واحد. ما عليك سوى إسقاط حاوية واحدة، وستكتشف تلقائيًا كل عبء عمل على مضيفك، متتبعةً حالة الحاوية، واستخدام الموارد، ونقاط نهاية HTTP وTCP، وشهادات TLS، وتحديثات الصور، ومخاطر أمان الشبكة من لوحة تحكم واحدة تعمل بتقنية Go.
صُممت Maintenant للمستضيفين الذاتيين والفرق الصغيرة، وتأتي كملف ثنائي واحد مدعوم بـ SQLite، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو أداة شحن سجلات. يتم شحنها عمدًا بدون مصادقة مدمجة وهي مخصصة للعمل خلف وكيلك العكسي الحالي، بحيث تحتفظ بطبقة هوية واحدة عبر مكدسك بينما تمتلك كل مقياس وسطر سجل وتنبيه دون تسعير لكل مضيف أو لكل مقياس.
الميزات الرئيسية لـ Maintenant
الاكتشاف التلقائي للحاوية
يكتشف كل حاوية Docker وحمل عمل Kubernetes لحظة بدء تشغيله، مع تضمين تغييرات الحالة، وحلقات إعادة التشغيل، وتدفق السجلات.
فحوصات نقطة النهاية ونبضات القلب
يحدد مراقبات نبضات القلب من نوع HTTP و TCP و cron عبر تسميات Docker مع عتبات فشل واسترداد قابلة للتكوين.
تتبع شهادة TLS
يستورد الشهادات تلقائيًا من نقاط نهاية HTTPS المراقبة وينبه قبل 30 و 14 و 7 و 3 أيام ويوم واحد من انتهاء الصلاحية.
مقاييس الموارد
يعرض رسومًا بيانية في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة وإدخال/إخراج القرص لكل حاوية، مع تنبيهات العتبة المزيلة للارتداد للحفاظ على مستوى الضوضاء منخفضًا.
تحديث المعلومات
يقوم بمسح سجلات OCI لمقارنة ملخصات الصور حتى تعرف بالضبط أي أعباء عمل لديها إصدارات أحدث تنتظر.
صفحة الحالة العامة
يجمع شدة المراقبة في صفحة حالة في الوقت الفعلي مدعومة بأحداث مرسلة من الخادم للعملاء وزملاء الفريق.
لماذا تشغّل Maintenant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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