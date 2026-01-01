نشر Notifuse بنقرة واحدة.
منصة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا لحملات التسويق ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات مع تسليم متعدد المزودين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Notifuse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Notifuse
Notifuse هي منصة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، تدمج حملات التسويق وتسليم رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات في نظام واحد. على عكس الخدمات القائمة على الاشتراك مثل Mailchimp أو Brevo، يعمل Notifuse على الخادم الخاص بك، مما يلغي رسوم كل بريد إلكتروني ويحافظ على خصوصية بيانات المشتركين لديك بالكامل وتحت سيطرتك.
تدعم المنصة العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني بما في ذلك Amazon SES و Mailgun و Postmark، حتى تتمكن من توجيه الرسائل عبر أي واجهة خلفية (backend) تناسب متطلبات التكلفة وإمكانية التسليم لديك. يمنح محرر الحملات بالسحب والإفلات، وتقسيم الجمهور، وتتبع الفتح والنقر، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) لرسائل البريد الإلكتروني للمعاملات البرمجية، المسوقين والمطورين على حد سواء كل ما يحتاجونه من نشر واحد مستضاف ذاتيًا.
الميزات الرئيسية لـ Notifuse
محرر الحملة
أنشئ حملات بريد إلكتروني باستخدام محرر مرئي بالسحب والإفلات يتضمن اختبار A/B، والجدولة، والمعاينة في الوقت الفعلي.
API البريد الإلكتروني للمعاملات
إرسال رسائل بريد إلكتروني يتم تشغيلها بواسطة الأحداث برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST مع قوالب Liquid لمحتوى ديناميكي مخصص.
توصيل متعدد المزودين
وجّه رسائل البريد الإلكتروني عبر Amazon SES أو Mailgun أو Postmark أو أي مزود SMTP دون تغيير قوالبك أو سير عملك.
تقسيم المشتركين
استهدف الحملات لشرائح جمهور محددة بناءً على سمات المشتركين وسجل التفاعل السابق.
تتبع الفتح والنقر
قياس أداء الحملة من خلال معدلات الفتح التفصيلية، وتتبع النقرات، وتحليلات التسليم المضمنة في لوحة التحكم.
لماذا تشغّل Notifuse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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