تثبيت nopCommerce بنقرة واحدة.
منصة تجارة إلكترونية مفتوحة المصدر مبنية على ASP.NET تدعم آلاف المتاجر الإلكترونية بلوحة تحكم كاملة الميزات وأكثر من 1,700 إضافة في السوق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ nopCommerce
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام nopCommerce
nopCommerce هي منصة التجارة الإلكترونية الأكثر تنزيلاً في العالم والمبنية على .NET، ويثق بها آلاف الشركات لإدارة المتاجر الإلكترونية بجميع أحجامها. مبنية على ASP.NET Core، وتوفر لوحة تحكم إدارية كاملة الميزات لإدارة المنتجات والطلبات والعملاء والخصومات والشحن، وتدعم PostgreSQL و MySQL و Microsoft SQL Server بشكل جاهز.
تدعم البنية المفتوحة للمنصة آلاف الإضافات والقوالب من سوق nopCommerce، مما يتيح للتجار توسيع متاجرهم دون تعديل الكود الأساسي. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم معاملات، وتحكمًا كاملاً في بيانات العملاء، وعدم وجود رسوم لكل عملية بيع بغض النظر عن حجم الإيرادات.
الميزات الرئيسية لـ nopCommerce
لوحة إدارة كاملة
إدارة المنتجات والفئات والطلبات والعملاء والخصومات وقواعد الشحن من لوحة تحكم إدارية شاملة واحدة.
دعم المتاجر المتعددة
قم بتشغيل متاجر متعددة ومستقلة من تثبيت واحد لـ nopCommerce، لكل منها كتالوجها الخاص وأسعارها ومظهرها.
النظام البيئي لإضافات السوق
قم بتوسيع متجرك باستخدام بوابات الدفع وشركات الشحن وتكاملات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمظاهر المخصصة من أكثر من 1,700 إضافة في السوق.
البيع العالمي
تسهل إدارة العملات المتعددة واللغات المتعددة والضرائب المدمجة عملية البيع للعملاء في أي بلد.
أدوات SEO والتسويق
تعمل ميزات تحسين محركات البحث المضمنة، واستعادة سلة التسوق المهجورة، ونقاط الولاء، وأدوات التسعير الترويجي على زيادة حركة المرور وتكرار عمليات الشراء.
لماذا تشغّل nopCommerce على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)