انشر PigeonPod بنقرة واحدة.
مولد خلاصات البودكاست المستضاف ذاتيًا لي كيحول قنوات يوتيوب و بيليبيلي لخلاصات RSS قابلة للاشتراك لأي تطبيق بودكاست.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PigeonPod
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PigeonPod
PigeonPod هو مولد خلاصات بودكاست مستضاف ذاتيًا يحول قنوات يوتيوب وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى Bilibili إلى خلاصات بودكاست RSS قياسية. اشترك في أي قناة يوتيوب داخل PigeonPod وسيقوم تلقائيًا بتنزيل الحلقات الجديدة كصوت أو فيديو، مما يولد خلاصة RSS محمية بكلمة مرور يمكن لأي عميل بودكاست — Apple Podcasts، Overcast، Pocket Casts — الاشتراك فيها مباشرة.
على عكس ملحقات المتصفح أو الحلول اليدوية، يتولى PigeonPod خط العمل بأكمله على الخادم الخاص بك: الاشتراك، التنزيل عبر yt-dlp، التحويل عبر ffmpeg، توليد الخلاصة، وتقديم RSS. جميع الأدوات المطلوبة مجمعة داخل صورة Docker — لا شيء آخر لتثبيته أو تهيئته.
الميزات الرئيسية لـ PigeonPod
استيراد YouTube و Bilibili
اشترك في قنوات YouTube وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو الفردية، أو قنوات وقوائم تشغيل Bilibili — يتتبع PigeonPod التحميلات الجديدة ويقوم بمزامنتها تلقائيًا.
إخراج تغذية RSS قياسي
ينشئ خلاصات RSS محمية بكلمة مرور يمكن لأي تطبيق بودكاست الاشتراك فيها، مما يجلب اشتراكاتك في يوتيوب إلى سير عمل الاستماع للبودكاست المعتاد لديك.
التحكم في جودة الصوت والفيديو
قم بتكوين تنسيق الإخراج ومعدل البت والجودة لكل موجز لتحصل على ملفات صوتية مضغوطة للاستماع أو فيديو كامل للمشاهدة — دون الحاجة لإعادة التنزيل.
مرشحات الحلقات وحدودها
تعيين فلاتر الكلمات الرئيسية، وعتبات المدة، وحدود عدد الحلقات لكل موجز للحفاظ على الاشتراكات مركزة على المحتوى الذي تريده بالفعل.
S3 والتخزين المحلي
تخزين الحلقات التي تم تنزيلها على وحدة تخزين VPS أو توجيهها إلى أي خدمة متوافقة مع S3 — MinIO، Cloudflare R2، أو AWS S3 — للمكتبات الأكبر.
لماذا تشغّل PigeonPod على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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