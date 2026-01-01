نشر MongoDB 4 بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات NoSQL مرنة موجهة بالمستندات للتطبيقات الحديثة مع مخططات ديناميكية وقدرات استعلام قوية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MongoDB 4
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MongoDB 4
MongoDB هو قاعدة بيانات مستندية رائدة مفتوحة المصدر تخزن البيانات في مستندات مرنة شبيهة بـ JSON بدلاً من الجداول العلائقية الجامدة. يقدم الإصدار 4.4 منصة جاهزة للإنتاج مع معاملات ACID متعددة المستندات، وإطار عمل تجميع قوي، وقابلية التوسع الأفقي من خلال التقسيم (sharding). يسمح مخططها الديناميكي لهياكل بيانات التطبيق بالتطور دون الحاجة إلى عمليات ترحيل معقدة، مما يجعلها مناسبة تمامًا لسير عمل التطوير الحديث.
يمنحك تشغيل MongoDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أداء إدخال/إخراج مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في التكوين، وتكاليف يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات السحابية المُدارة. يمكنك ضبط تخصيص الذاكرة، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، وربط أي تطبيق باستخدام برامج التشغيل الأصلية المتوفرة لكل لغة برمجة رئيسية.
الميزات الرئيسية لـ MongoDB 4
نموذج بيانات المستند
تخزين البيانات الهرمية والمتداخلة في مستندات فردية بدلاً من توزيعها عبر جداول متعددة مرتبطة، مما يبسط رمز التطبيق والاستعلامات.
معاملات ACID
تضمن معاملات ACID متعددة المستندات اتساق البيانات عبر المجموعات، مما يلبي متطلبات الموثوقية للبيانات المالية وبيانات الأعمال الحيوية.
إطار التجميع
تقوم عمليات التجميع القوية القائمة على خطوط الأنابيب بمعالجة وتحويل البيانات من جانب الخادم، مما يتيح تحليلات معقدة دون نقل البيانات إلى نظام منفصل.
التوسع الأفقي
توزع التجزئة المضمنة البيانات عبر عقد متعددة تلقائيًا، مما يزيد من إنتاجية الكتابة والتخزين مع نمو بياناتك.
لغة استعلام غنية
يدعم البحث بالنص الكامل، والاستعلامات الجغرافية المكانية، والتصفية المعقدة باستخدام فهارس ثانوية محسّنة لكل نمط وصول.
لماذا تشغّل MongoDB 4 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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