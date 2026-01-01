MongoDB هو قاعدة بيانات مستندية رائدة مفتوحة المصدر تخزن البيانات في مستندات مرنة شبيهة بـ JSON بدلاً من الجداول العلائقية الجامدة. يقدم الإصدار 4.4 منصة جاهزة للإنتاج مع معاملات ACID متعددة المستندات، وإطار عمل تجميع قوي، وقابلية التوسع الأفقي من خلال التقسيم (sharding). يسمح مخططها الديناميكي لهياكل بيانات التطبيق بالتطور دون الحاجة إلى عمليات ترحيل معقدة، مما يجعلها مناسبة تمامًا لسير عمل التطوير الحديث.

يمنحك تشغيل MongoDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أداء إدخال/إخراج مخصصًا، وتحكمًا كاملاً في التكوين، وتكاليف يمكن التنبؤ بها مقارنة بخدمات قواعد البيانات السحابية المُدارة. يمكنك ضبط تخصيص الذاكرة، وتطبيق استراتيجيات نسخ احتياطي مخصصة، وربط أي تطبيق باستخدام برامج التشغيل الأصلية المتوفرة لكل لغة برمجة رئيسية.